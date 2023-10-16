Son dakika: Aylık geliri 30.000 TL'nin altında olanlara TOKi'den konut müjdesi! Aylık taksitler 2.000 TL

TOKİ'nin bu önemli projesi, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. İşte TOKİ'nin konut satışları hakkındaki detaylar ve başvuru şartları.

İlk Etapta 14 İlde Konut Satışı

TOKİ, ilk aşamada 14 ilde konut satışlarına başlayacak. Daha sonra ise diğer illerde de uygun fiyatlarla konut sahibi olma fırsatı sunacak. Bu projede toplamda 4523 konutun satışı gerçekleştirilecek. İhale tarihleri belirlendikten sonra konutların inşaatı başlayacak ve ardından konut satışları yapılacak.

TOKİ Konut Başvuru Şartları Neler?

TOKİ'nin konutlarına başvuru yapabilmek için belirli şartları yerine getirmeniz gerekiyor. İşte TOKİ konut başvuru şartları:

T.C. vatandaşı olmanız gerekiyor.

Başvurulan projenin bulunduğu il sınırları içinde 1 yıldan az olmamak kaydıyla ikamet ediyor olmanız veya il nüfusuna kayıtlı olmanız gerekiyor.

Başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresi'nden konut satın almamış olması ve tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil konutunun bulunmaması gerekiyor. (Tarla, bağ, bahçe, köyevi ve işyeri hariç)

Aylık hane halkı gelirinizin en fazla net 34.000,00 TL olması gerekiyor. Bu kapsamda, başvuru sahibi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol gibi her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 34.000,00 TL olması gerekmektedir.

Bir hane halkı adına yalnızca bir başvuru yapılabilir. Birden fazla başvuru yapılması halinde başvurular geçersiz sayılacaktır.

Aylık Taksitler Nasıl Hesaplanıyor?

Konutların aylık taksitleri, konutun bulunduğu şehir ve yapılacağı bölgeye göre değişkenlik göstermektedir. İşte farklı konut tipleri için aylık taksit aralıkları:

1+1 evler için aylık taksitler 2.000 TL ile 6.000 TL arasında değişmektedir.

2+1 evler için aylık taksitler 2.500 TL ile 6.000 TL arasındadır.

3+1 evler için aylık taksitler ise 4.000 TL ile 8.000 TL arasındadır.

Taksit miktarları, konutun bulunduğu şehir ve konutların yapılacağı yerlere göre farklılık göstermektedir. İlginç bir not olarak, bazı illerde 180 ay vade yerine 120 ay vade seçeneği sunulmaktadır. Bu da taksit miktarlarının bir miktar yüksek olmasını ancak borcun daha erken kapanmasını sağlamaktadır.

Hangi İllerde Konut Satışı Yapılacak?

TOKİ tarafından yayınlanan duyuruya göre, konut satışları 81 ilde devam edecek. Bu projenin hangi illerde uygulanacağına dair detaylar henüz netleşmemiş olsa da her hafta TOKİ'nin resmi internet sitesinde yeni duyurular yayınlanmaktadır.

TOKİ: Ev Sahibi Olma Fırsatı Yakınınızda

Türkiye genelinde TOKİ'nin konut projeleri, uygun fiyatlarla konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunmaktadır. TOKİ, dar gelirli vatandaşların ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanmış konutlarla konut sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürüyor. Başvuru şartlarına uygun olan herkes, TOKİ'nin konut projelerine başvurarak uygun taksitlerle ev sahibi olma fırsatını değerlendirebilir. Daha fazla bilgi için TOKİ'nin resmi internet sitesini takip edebilir ve güncel duyuruları inceleyebilirsiniz.