Son dakika: Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram öncesi açıklayacak mı? İşte asgari ücret zam oranı

Çalışma Bakanlığı, asgari ücret zammıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada, görüşmelerin devam ettiğini ve bu hafta üçüncü kez bir araya geleceklerini belirtti. Bayram öncesi sonuçlanmasını beklediklerini ifade eden Işıkhan, işveren temsilcilerinin de kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi vereceklerini söyledi. Komisyonun bir karara vardıktan sonra açıklamanın Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağını düşündüklerini dile getirdi. Asgari ücret zammının bu hafta açıklanmasını beklediklerini vurguladı.

Başlangıçta gelecek hafta asgari ücretin açıklanması planlanıyordu. Ancak Bakan Işıkhan, üçüncü toplantının bu haftaya alındığını ve asgari ücret zammının bu hafta içinde açıklanacağını ifade etti. Açıklamanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağı belirtildi.

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar da asgari ücret için yapılan ikinci toplantının ardından açıklama yaptı. Ağar, görüşmelerin devam ettiğini ve bu hafta üçüncü kez bir araya geleceklerini söyledi. Bayram öncesi sonuçlanmasını umut ettiklerini belirtti. İşveren temsilcilerinin de kendi aralarında tartışarak komisyona bilgi vereceğini ifade etti. Kararın komisyon tarafından alındıktan sonra açıklamanın Cumhurbaşkanı tarafından yapılacağı düşüncesinde olduklarını dile getirdi. Bu hafta içinde asgari ücretin açıklanmasını beklediklerini vurguladı.

Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram öncesi açıklayacak mı?

Toplumun büyük bir kesimi, yeni zamlı asgari ücretin bayram öncesi açıklanıp açıklanmayacağı konusunda merak içerisindeydi. Bu konuda Haber-İş Sendikası ve TİSK'ten açıklamalar geldi.

Haber-İş Sendikası Başkanı Veli Solak, işçi tarafıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bayramdan önce bitmesini istiyoruz. Türk-İş olarak talebimiz, toplantıların bir an önce sonuçlanması ve asgari ücretin ekonomik şartlara, kiralara ve hayat pahalılığına göre güncellenmesidir. Henüz herhangi bir rakam konuşulmadı, resmi belgeler istendi" şeklinde konuştu.

TİSK tarafından da açıklama yapıldı. TİSK Genel Sekreteri Akkol, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Görüşümüz, üçlü mutabakatla bu süreci hızlı bir şekilde tamamlamaktır. Şahsi arzum, bayrama girmeden sürecin tamamlanmasıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise asgari ücret çalışmalarıyla ilgili olarak "Çalışanları enflasyona ezdirmemek temel ilkemizdir. Bu politikayı hep izledik ve aynı doğrultuda devam edeceğiz" açıklamasında bulundu. Bu açıklamaların ışığında, asgari ücretin bayram öncesinde açıklanması ve sürecin hızlı bir şekilde tamamlanması yönünde beklentilerin olduğu görülüyor. Ancak henüz net bir rakam konuşulmamış olup, resmi belgelerin istendiği belirtilmiştir.