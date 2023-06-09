Son dakika: Asgari ücrete dolar dopingi! Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu!

Son dakika: Asgari ücret zammı açıklandı! Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrete dolar dopingi- Doların sert bir şekilde yükselmesiyle birlikte asgari ücret zammı konusunda beklenen rakamlar da artış gösterdi. 2023 yılı asgari ücretiyle ilgili son dakika açıklaması bugün geldi ve hükümet tarafından konuşulan yeni rakamın daha yüksek olduğu belirtildi. İşçilerin merakla beklediği bu gelişmeler, gelecek hafta toplanacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından netleştirilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete yapılacak zam konusunda açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Reel fiyatlardaki değişimi belirleyip ona göre yapıyoruz ama yurttaşlarımızın aklında kalsın diye ben 500 dolardan bahsettim. Biz cumhuriyet tarihimizin en büyük artışını yaptık ama şimdi değerlendirmeleri yapıp tekrardan zam yapacağız" ifadelerini kullandı. Ancak, tam olarak beklenen zam oranı hâlâ belirsizliğini koruyor.

Çalışma Bakanlığı, gelecek hafta toplanacak olan komisyonla birlikte zam oranını Haziran ayının sonunda açıklayacak. Önceden Bakan Bilgin'in açıkladığı rakam 10 bin lira iken, dolar kurunun 23 liranın üzerine çıkmasıyla birlikte beklenen rakam 11 bin 675 TL olarak revize edildi.

Gazeteci Fatih Portakal da asgari ücret konusunda bilgi sahibi olduğunu açıkladı. Portakal, "Aslında asgari ücret yılda bir kere yapılıyordu. Daha sonra 1 Şubat'tan itibaren o parayı alıyordun. Ama gelir kaybından dolayı, enflasyonun yüksek olmasından dolayı, insanların gelir kaybına uğramasından dolayı bir düzenlemeye gidileceğinin sözü verilmişti Erdoğan seçim sürecinde. Ve asgari ücretin 11 bin 500 TL olacağı iktidar tarafında konuşuluyor" dedi.

Asgari ücretin netleşeceği tarih ise 27 Haziran olarak belirlendi. İşçiler ve kamuoyu bu süreci dikkatle takip ediyor ve 11 bin 500 TL civarındaki rakamın uygun olup olmadığı konusunda fikirlerini paylaşmaya devam ediyor.

Asgari Ücret Zammı Nasıl Hesaplanır?

Her yıl olduğu gibi, asgari ücret zammı belirleme süreci yine gündemde. İşçilerin merakla beklediği bu süreç nasıl işliyor, asgari ücret zammı nasıl belirleniyor? İşte ayrıntılar...

Asgari ücret zammı belirleme süreci, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından yürütülüyor. Bu komisyon, işçi ve işveren temsilcileri, hükümet yetkilileri ve sendika temsilcilerinden oluşan bir kuruldur. Her yıl, komisyon belirlenen takvime göre toplanır ve asgari ücretin ne kadar artırılacağına karar verir.

Komisyon toplantıları, taraflar arasındaki görüşmeleri içerir ve çeşitli faktörleri dikkate alarak zam oranını belirlemeye çalışır. Bu faktörler arasında enflasyon oranı, ekonomik durum, tüketici fiyat endeksi, işverenlerin ödeme kapasitesi ve işçilerin yaşam standartları gibi etmenler yer alır.

Toplantılarda taraflar, farklı öneri ve taleplerini sunarlar ve uzlaşmaya çalışırlar. İşçi temsilcileri, işçilerin geçim koşullarını iyileştirmek için daha yüksek bir zam talep ederken, işveren temsilcileri de işletmelerin maliyetlerini dikkate alarak makul bir zam oranı önerirler. Sendika temsilcileri ise işçi tarafını destekleyerek daha yüksek bir zam talep ederler.

Komisyonun son kararı, tüm tarafların uzlaşması sonucunda belirlenir. Karar genellikle oy çokluğuyla alınır ve belirlenen zam oranı, hükümet tarafından onaylanır. Zam oranı belirlendikten sonra, asgari ücret ilan edilir ve uygulanmaya başlanır.

Asgari ücretin belirlenmesi süreci her yıl tekrarlanır ve genellikle yılın son aylarında tamamlanır. İşçiler için büyük önem taşıyan bu süreç, onların geçim koşullarını iyileştirmek ve daha adil bir ücret almak için mücadele ettikleri bir dönemdir.