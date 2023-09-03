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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB'den emeklilere 1000 TL destek ödemesi: İşte başvuru ekranı 2023

Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplumsal dayanışma ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda 2023 yılında başlattığı destek kampanyası ile emeklilere yardım eli uzatmaya devam ediyor.

SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB'den emeklilere 1000 TL destek ödemesi: İşte başvuru ekranı 2023
YAŞAM
Yayın Tarihi : 03-09-2023 21:52

Ankara Büyükşehir Belediyesi 6 bin 100 emekliye 1000'er lira destek ödemesi gerçekleştirmiş bulunuyor. Kampanyanın ayrıntıları ve başvuru şartlarına dair merak edilenleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kampanyası Başvuru Şartları

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen emekli destek kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilerden bazı şartlar aranmaktadır. İşte bu şartlar:

- 7500 TL ve Altında Maaş Alan Emekliler: Kampanyadan yararlanabilmek için emekli maaşı 7500 TL'nin altında olan kişiler başvuru yapabilirler.

- Emekli Maaşı Dışında Geliri Olmayan Kişiler: Ek gelir kaynakları olmayan, sadece emekli maaşı ile geçimini sağlayan kişiler başvuruda bulunabilirler.

- Ek Geliri Olmayan, Çalışamayan Emekliler: Kampanyadan yararlanmak isteyen emeklilerin ek gelir kaynakları olmamalı ve çalışamamalıdırlar.

SON DAKİKA Ankara Büyükşehir Belediyesi ABB'den emeklilere 1000 TL destek ödemesi İşte başvuru ekranı 2023

Başvuru İşlemleri

Ankara'da yaşayan emekli vatandaşlar, destek ödemesi için başvurularını Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yapabilirler. Ayrıca, Türkiye Emekliler Derneği'nin şubeleri de başvuru kabul etmektedir. Başvuru yaparken, gerekli belgelerin eksiksiz olarak sunulması gerektiğini unutmamalısınız.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere sağladığı değerli bir destek programıdır. Bu kampanya sayesinde binlerce emekli, maddi olarak rahat bir nefes alabilmektedir. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru sürecini başlatmak için Ankara Büyükşehir Belediyesi veya Türkiye Emekliler Derneği ile iletişime geçebilirsiniz.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü [KEYWORD] kampanyası, emeklilerin yaşamlarına olumlu bir etki sağlıyor. Başvuru şartlarını yerine getiren emekliler, bu destekten faydalanarak ekonomik anlamda rahatlayabilirler. Kampanyanın amacı, toplumun her kesimine yardım eli uzatmak ve daha iyi bir yaşam standardı sağlamaktır. 

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