Son Dakika! 55 Yaş Altı Olanlara Emeklilik Hakkı Doğdu! Yeni Erken Emeklilik Açıklandı

Çalışma hayatında emeklilik, pek çok kişi için ulaşılmayı beklenen bir hedeftir. Ancak bazı özel durumlarda, erken emeklilik fırsatları, bu hedefi daha erken bir dönemde gerçekleştirmek için kapıları aralar. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenen şartları yerine getiren bireyler, emeklilik sürelerini kısaltarak maaş almaya başlayabilirler.

Malulen Emeklilik

İş gücü kaybı yaşayan ve 1800 prim gününü dolduran sigortalılar, malulen emeklilik hakkından yararlanabilirler. Malulen emekli olabilmek için sigortalının en az 5 yıl süresince prim ödemesi gerekmektedir ve aynı zamanda en az 10 yıl sigortalı olma şartı da aranmaktadır. İş gücü kaybı ise en az yüzde 60 seviyesinde olmalı ve resmi bir sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmelidir. Bu rapor, ciddi hastalıklara sahip olanların iş gücü kaybını kanıtlar. Malulen emeklilik imkanı, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) veya 4C (Emekli Sandığı) sigorta kollarından herhangi birine mensup olanlar için geçerlidir ve 1800 prim günü ödemiş olmak ile iş gücü kaybının belgelendirilmesi ortak şartlardır.

Kısmi Emeklilik

Kısmi emeklilik sistemi, emeklilik sürecini hızlandırmak isteyenler için bir diğer seçenektir. Kadınlar için kısmi emeklilik yaşının 50’ye, erkekler için ise 55’e indirilmesi planlanmaktadır. Kısmi emeklilikten yararlanmak isteyenlerin en az 10 yıl prim ödemiş olmaları gerekmektedir. İlk şart, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaktır. İkinci şart ise Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SSK) bağlı olmaktır. Ayrıca, 3600 prim günü (10 yıl) ve kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamak gerekmektedir. Emekli aylığı, bu üç şartın en son gerçekleştiği tarihe göre belirlenen emeklilik yaşı doldurulduğunda başlar.

Erken Emeklilik ve Kısmi Emeklilik: Yol Haritanızı Oluşturun

Erken emeklilik ve kısmi emeklilik imkanları, iş gücü kaybı yaşayan ve prim ödeyen kişilere erken emeklilik hedeflerine ulaşma fırsatı sunar. Ancak bu imkanlardan yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili süreçlerin ve başvuru şartlarının doğru bir şekilde yerine getirilmesi, bireylerin erken emeklilik hedeflerine ulaşmasını sağlar. Erken emeklilik, hayalinizdeki yaşamın kapılarını aralayan bir anahtardır. Ancak bu anahtarın doğru kilitlere uygun olduğundan emin olmak için belirli adımları atmak önemlidir. İşte erken emeklilik ve kısmi emeklilik için atmanız gereken adımlar:

1. Malulen Emeklilik Yoluyla Erken Emeklilik:

İş gücü kaybınızı belgeleyen resmi sağlık raporlarını temin edin.

1800 prim günü şartını kontrol edin ve gerekirse eksik günleri tamamlayın.

SGK'nın belirlediği diğer şartları yerine getirerek başvurunuzu yapın.

2. Kısmi Emeklilikle Hızlı Adımlar:

Prim ödeme sürenizi kontrol edin ve en az 10 yıl prim ödemiş olup olmadığınızı belirleyin.

Sigortalılık şartlarını yerine getirerek Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı olduğunuzu doğrulayın.

Kadınlar için 50, erkekler için 55 yaşını tamamlamış olduğunuzdan emin olun.

Emekli aylığınızın başlama tarihini belirleyin ve başvurunuzu yapın.

3. Erken Emeklilikte Finansal Strateji:

Emeklilik öncesi mali durumunuzu değerlendirin.

Erken emekliliğin getirebileceği maaş değişikliklerini hesaplayın.

Bir mali danışmanla görüşerek emeklilik sonrası finansal planınızı oluşturun.

Erken emeklilik ve kısmi emeklilik, çalışma hayatındaki yorgunluğu erken atmanın ve özgürce yeni başlangıçlara adım atmanın bir yolu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu yolda başarıya ulaşmak için doğru adımları takip etmek ve gerekli şartları yerine getirmek gerekiyor. Erken emeklilik hedefinize ulaşmak için bugünden plan yapmaya başlayın ve hayalinizdeki emeklilik yaşamını şimdiden hayata geçirin.