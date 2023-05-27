Son dakika: 4D'li taşerona ve belediye şirket işçilerine kadro müjdesi geldi! İşte kadro tarihi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Habertürk canlı yayınında yapmış olduğu son dakika açıklama ile önemli konulara açıklık getirdi. Bu açıklamalar, çalışma hayatında önemli bir konuma sahip olan taşeron işçileri ve belediye şirketlerinde çalışan işçileri yakından ilgilendirmektedir. Bakan Bilgin'in açıklamaları, bu işçi gruplarının kadroya alınmasıyla ilgili olumlu gelişmelerin habercisi niteliğindedir.

Sözleşmeli Personel Kadrolu Olacak

Bakan Bilgin, geçmiş dönemde çalışmalarda sözleşmeli personel statüsünde olan kişilere kadro verildiğini ifade etti. Ancak artık sözleşmeli memurların çok özel durumlar dışında kadrolu olarak alınacağını belirtti. Örneğin, nükleer enerji uzmanı gibi özel yeteneklere sahip personelin özel sözleşme ile alınabileceğini söyledi. Bakan Bilgin, tüm memurların büyük çoğunluğunu kadrolu hale getirdiklerini vurguladı.

Geçmişteki Sorunların Düzenlenmesi

Bakan Bilgin, geçmiş dönemlerde parlamenter sistemden kaynaklanan çok sayıda personel pozisyonu olduğunu ifade etti. Bu durumun kamu personeli arasında eşitsizliklere yol açtığını ve düzenlenmesi gerektiğini belirtti. Kamu personeli reformunun yapılması gerektiğini ve bu konuda alt yapıyı hazırladıklarını söyledi. Henüz yasa haline gelmemiş olsa da bu reformun gerçekleşmesi için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Emekli Maaşlarındaki Düzenleme

Bakan Bilgin, emekli aylıklarının düzenlenmesiyle ilgili bilgiler de paylaştı. Temmuz ayında memurlarla birlikte emekli maaşlarının da düzenleneceğini belirtti. Bakan Bilgin, daha önce 7500 TL olarak belirlenen emekli maaşının 9.5 milyon kişi tarafından talep edildiğini ancak emekli sayısının 14 milyon olduğunu ve 7500 TL üzerinde maaş alan emeklilerin olduğunu ifade etti. Bu kişilerle ilgili düzenlemelerin Temmuz ayında yapılacağını açıkladı.

4D'li Taşerona Kadro Nedir?

4D'li taşerona kadro, Türkiye'de uzun süredir gündemde olan ve taşeron işçilerinin çalışma koşullarının düzenlenmesini hedefleyen bir kavramdır. Taşeron işçiler, bir kamu kurumunda veya belediye şirketinde belirli bir işi yüklenen ve sözleşme ile çalışan işçilerdir. Ancak taşeron işçilerin statüsü ve çalışma koşulları, uzun yıllardır tartışmalı bir konu olmuştur.

4D'li taşerona kadro kavramı, taşeron işçilerin kadroya alınması ve böylece daha güvenceli bir çalışma ortamına kavuşması anlamına gelir. Bu kadro, taşeron işçilerin çalıştıkları kurumda kalıcı bir işçi statüsüne geçmelerini sağlar. Taşeron işçiler, bu sayede daha iyi çalışma koşullarına sahip olurken, sosyal haklar ve güvencelerden de yararlanma imkanına kavuşurlar.

4D'li taşerona kadro, "4D" olarak adlandırılan dört farklı statüyü ifade eder. Bu statüler şunlardır:

Geçici Personel: Taşeron işçilerin çalıştıkları kurumda geçici olarak istihdam edilmesini sağlar. Bu statüdeki işçiler, belirli bir süre boyunca çalışma hakkına sahiptir.

Sürekli İşçi: Taşeron işçilerin, belirli bir süre boyunca sürekli olarak çalışmalarını sağlar. Bu statüdeki işçiler, daha uzun vadeli bir iş güvencesine sahip olurlar.

İşçi-işveren İlişkisi: Taşeron işçilerin, çalıştıkları kurumla doğrudan işçi-işveren ilişkisi içinde olmalarını ifade eder. Bu sayede işçiler, taşeron firmaları aracılığıyla değil, doğrudan kurumla ilişki kurarlar.

Kamu İşçisi: Taşeron işçilerin, kamu kurumunda çalışan diğer işçilerle aynı statüye sahip olmasını sağlar. Bu sayede taşeron işçiler, kamu çalışanlarının sahip olduğu hak ve avantajlardan eşit şekilde yararlanabilirler.

4D'li taşerona kadro, taşeron işçilerin çalışma koşullarının düzenlenmesi ve daha güvenceli bir iş hayatına adım atmaları için önemli bir adımdır. Bu kadro sistemi, taşeron işçilerin sosyal güvencelerini ve haklarını korumayı amaçlar. Böylece, çalışma hayatında adaletin sağlanması ve işçilerin hak ettikleri değeri alması hedeflenir.