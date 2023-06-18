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Gecce Magazin Haberleri

Son dakika: 4D'li taşerona, belediye şirket işçilerine kadro ve EYT 1999 2008 arası sigortalı olanlara mest eden haber geldi

Canlı yayında, taşeron işçiler, belediye şirket işçileri, emeklilikte yaşa takılanlar yasasında 1999 sigorta sınırına takılan vatandaşlar ve kamu mühendislerini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı.

Son dakika: 4D'li taşerona, belediye şirket işçilerine kadro ve EYT 1999 2008 arası sigortalı olanlara mest eden haber geldi
Yayın Tarihi : 2023-06-18 12:20

Canlı yayında, taşeron işçiler, belediye şirket işçileri, emeklilikte yaşa takılanlar yasasında 1999 sigorta sınırına takılan vatandaşlar ve kamu mühendislerini ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bu konularla ilgili çalışmalar başlattıklarını ve bunları AK Parti'ye ileteceklerini belirtti.

Televizyon programında kendisine yöneltilen taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi talebi üzerine Erbakan, taşeron ve belediye şirket işçilerine kadro, EYT'de 1999 sonrası sigortalılığa takılanlar ve kamu mühendisleri için düzenleme çalışmalarının başladığını açıkladı. Erbakan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konular sürekli olarak programlarımızda ve teşekkür ziyaretlerimizde gündeme geliyor. Belediyelerin iktisadi teşebbüslerinde çalışan işçilerin kadroya geçirilmesi, EYT'de 1999 yılına takılanlar, bekçilerimiz, sağlık personeli ve kamu mühendislerinin talepleri var. Kamu mühendislerinin maaşları diğer meslek gruplarına kıyasla düşük seviyede. Bu konularla ilgili notlarımız mevcut. Komisyonumuz çalışmalarını sürdürüyor. Biz, bu konuları yakından takip edeceğiz. Bizim milletvekili sayımız az olsa da, önemli ve hayırlı adımlar atacağımıza inanıyoruz."

Bu açıklama, taşeron işçiler, belediye şirket işçileri, EYT'de 1999 sonrası sigortalılığa takılanlar ve kamu mühendisleri için umut verici gelişmeler olduğunu gösteriyor. Konuyla ilgili yapılan çalışmaların sonuçlanması ve bu kesimlere yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi bekleniyor. 

Son yıllarda, 4D'li taşeron çalışanlar ve belediye şirket işçileri arasında kadro beklentisi büyük bir öneme sahip oldu. Bu çalışanlar, uzun süredir aynı görevi yerine getirmekte olmalarına rağmen güvencesiz bir şekilde çalışmaktaydılar. Ancak son dönemde yapılan düzenlemeler ve alınan kararlar, 4D'li taşerona ve belediye şirket işçilerine kadro yolu açmaktadır. İşte detaylar:

4D'li Taşerona Kadro:

4D'li taşeron çalışanlar, kamuda farklı kurum ve kuruluşlarda geçici olarak istihdam edilen ve kadro beklentisi içinde olan işçileri ifade etmektedir. Bu çalışanlar, uzun yıllar aynı görevi yapmalarına rağmen güvencesiz bir statüde çalışmaktaydılar. Ancak son dönemde yapılan düzenlemelerle 4D'li taşeron çalışanlara kadro imkanı sunulmaktadır. Bu düzenlemelerle, 4D'li taşeron çalışanlar, belirli şartları sağladıklarında kadroya geçme fırsatı elde edebilmektedirler. Kadro geçiş süreci ve şartları, ilgili kamu kurumları tarafından belirlenmekte ve duyurulmaktadır.

Belediye Şirket İşçilerine Kadro:

Belediye şirketlerinde çalışan işçiler de uzun süredir kadro beklentisi içinde olan bir grup çalışandır. Belediye şirketlerinde farklı alanlarda çalışan işçiler, güvencesiz bir şekilde istihdam edilmekteydi. Ancak son dönemde yapılan düzenlemelerle belediye şirket işçilerine de kadro imkanı sağlanmaktadır. Belediye şirketlerinde çalışan işçilerin kadroya geçiş süreci ve şartları, ilgili belediyeler tarafından belirlenmekte ve duyurulmaktadır.

Kadro İmkanı Ne Sağlar?

4D'li taşerona ve belediye şirket işçilerine kadro imkanı, çalışanlara bir dizi avantaj sağlamaktadır. Kadro imkanı, güvenceli bir çalışma ortamı ve iş güvencesi sunar. Ayrıca, sosyal haklardan faydalanma, emeklilik ve sağlık gibi konularda daha güvenceli bir gelecek sağlar. Kadro imkanı, çalışanların motivasyonunu artırır ve çalışma koşullarını iyileştirir.

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