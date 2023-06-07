Son dakika: 4D'li taşeron ve belediye şirket işçilerine kadroda müjde, TYP işçilerine süreklilikte kara haber var!

Son dakika: TYP işçilerine süreklilikte kara haber var! 4D'li taşeron ve belediye şirket işçilerine kadroda müjde- Son dönemlerde taşeron ve belediye şirket işçilerinin kadro talepleri gündemde önemli bir yer tutuyor. Taşeron işçileri ve belediye şirket çalışanları için beklenen kadro düzenlemesiyle ilgili önemli bir açıklama yapıldı. Seçim öncesi sosyal medyada kadro taleplerini dile getiren işçilere yönelik çalışmaların olduğu belirtilirken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından yapılan son dakika açıklamasıyla müjdeli haber verildi. İşçilerin ve ailelerinin uzun zamandır beklediği kadro düzenlemesi için gerekli adımların atıldığı ve takipçisi olunacağı ifade edildi. Özellikle seçim sürecinde bu talepleri dile getiren işçiler, sosyal medya üzerinden seslerini duyurdu. Konuyla ilgili açıklamalar ise eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tarafından yapıldı. Detaylar gecce.com.tr'de

Taşeron İşçilerinin Kadro Talepleri

Taşeron işçileri, uzun süredir kadro taleplerini dile getiriyor. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalarda, taşerona kadro düzenlemesinin hazır olduğu belirtiliyor. İşçiler, bu düzenlemenin en kısa sürede gerçekleşmesini bekliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçim öncesi yaptığı açıklamada taşerona kadro düzenlemesi için çalışma yapıldığını belirtmişti. Bu düzenleme, taşeron işçilerinin istihdam haklarını güvence altına almayı amaçlıyor. İşçiler, bu açıklamayla umutlanmış ve düzenlemenin hayata geçirilmesini bekliyor. Taşeron işçilerinin yanı sıra belediye şirket işçileri de kadro taleplerini dile getiriyor. Eski Bakan Bilgin'in açıklamasına göre, belediye şirket işçilerine de bir düzenleme yapılacak. Bu düzenlemeyle birlikte yaklaşık 600 bin belediye şirket işçisi, kadroya geçme imkanına sahip olacak. İşçiler ve aileleri, bu gelişmelerle umutlanmış durumda.

TYP İşçilerinin Kadro Talepleri

TYP kapsamında çalışan işçiler, uzun bir süredir kadro beklentisi içerisinde bulunmaktadır. Toplum Yararına Program, işsizlikle mücadele amacıyla devlet destekli olarak yürütülen bir istihdam programıdır. Ancak TYP işçileri, programın sona ermesiyle birlikte istihdam güvencesi kaybıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu nedenle, kadro talepleri önemli bir konu haline gelmiştir.

TYP işçileri, program süresince yaptıkları çalışmalarla birçok alanda topluma hizmet etmektedirler. Özellikle kamu kurumlarında, çevre düzenlemelerinde, temizlik işlerinde ve benzeri alanlarda istihdam edilen bu işçiler, haklı olarak istikrarlı bir iş ve gelir kaynağı arayışındadırlar.

TYP İşçilerinin Beklentileri

TYP işçileri, yaptıkları çalışmalara rağmen geçici bir statüde çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Bu durum, iş güvencesi ve gelecek kaygılarına neden olmaktadır. İşçiler, yıllardır TYP kapsamında çalışmanın getirdiği belirsizlikle mücadele etmektedirler.

Kadro talepleriyle seslerini duyurmaya çalışan TYP işçileri, uzun vadeli bir çözüm arayışındadırlar. Kadro imkanıyla birlikte istikrarlı bir çalışma hayatına adım atmak isteyen işçiler, emeklerinin karşılığını almak ve geleceklerini güvence altına almak istemektedirler.