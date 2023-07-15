Son dakika: 4D'li taşeron ve belediye şirket işçilerine AK Parti'den kadro açıklaması geldi! Taşerona kadro müjdesi!

Son dakika:Taşerona kadro müjdesi! 4D'li taşeron ve belediye şirket işçilerine AK Parti'den kadro açıklaması geldi- Son dakika haberine göre, taşeron işçiler ve belediye şirketlerinde çalışan işçilerin kadroya alınması konusunda AK Parti kaynaklarından açıklama geldi. Kaynaklar, daha önce bitmiş denilen çalışmanın yeniden ele alındığını ve hala sona ermediğini belirterek, bu konunun yeni yasama yılına kaldığını ifade etti.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Taşeron işçilerin kadro meselesi Ekim ayına kaldı. Seçim döneminde verilen en önemli vaatlerden biri olan yeni evlenecek çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi de Ekim ayına kaldı. Yeni yasama yılında olacak. AK Partili kaynaklar, yerine getirilmeyen sözler için para yok açıklaması yaptı."

AK Parti, 2019 yılında taşeron işçilere kadro sözü vermiş ancak henüz binlerce emekçiyi kadroya alamamıştı. İşçiler yıllardır kadro beklerken, seçim döneminde gündeme getirilen sözlerin henüz yerine getirilmediği belirtiliyor. Eski Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, çalışmanın tamamlandığını söylemişti, ancak tamamlanan çalışma henüz meclise sunulmadı.

AK Parti kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, kadro çalışmasının henüz önlerine gelmediği ve bir sonraki yasama yılında gündeme geleceği ifade edildi. Kaynaklar, kapsamın henüz net olmadığını ve tartışmaların devam ettiğini belirtti.

Seçim öncesinde taşeron işçilere ve belediye şirketlerinde çalışan işçilere düzenleme yapılacağı söylense de, bu düzenlemenin meclisin bu yasama yılına yetişmediği ve Ekim ayına kaldığı bilgisi verildi.

Kaynaklar, yerine getirilmeyen sözler için mali kaynak olmadığını ifade ederken, işçilerin beklentilerinin bir sonraki yasama turuna kaldığı belirtildi.