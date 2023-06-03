Son dakika: 4D'li taşeron, TYP, belediye şirket işçileri, uzman çavuş, KİT'lere kadro tarihi belli oldu! Düzenleme geliyor!

Son dakika: Düzenleme geliyor! 4D'li taşeron, TYP, belediye şirket işçileri, uzman çavuş, KİT'lere kadro tarihi belli oldu- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, seçimler öncesinde taşeron işçilere kadro düzenlemesi yapılacağı sözünü vermişti. Yeni Meclis'in çalışmalarına başlamasıyla birlikte gözler, Bakan Bilgin'in üzerindeydi. Taşeron işçilere yönelik beklenti ve talepler artarken, sonunda beklenen müjde geldi.

Bakan Bilgin, taşeron işçilere verdiği sözü yerine getirmek için harekete geçtiğini açıkladı. Mayıs ayında yapılan değerlendirmelerde, taşeron işçilere kadro düzenlemesi yapılacağını belirten Bakan Bilgin, Meclis'in açılmasıyla birlikte bu düzenlemeyi gerçekleştireceklerini vurguladı. Verilen sözün seçimlerle bağlantılı olmadığını, hükümetin zaten seçimi kazanacağını ifade eden Bakan Bilgin, taşeron işçilerin beklentilerini karşılayacak adımların atılacağını belirtti.

Taşeron işçilerin yanı sıra Toplum Yararına Program (TYP) işçileri için de müjdeli haberlerin geldiği ifade edildi. Detayları henüz açıklanmayan bu müjdenin, TYP işçilerinin çalışma şartlarını ve haklarını iyileştirecek düzenlemeleri içereceği belirtiliyor.

Ayrıca, Bakan Bilgin'in çalışma hayatının yasal mevzuatında köklü bir reform yapılacağına ilişkin açıklamaları da dikkat çekti. Toplu sözleşme, iş kanunu, toplu sözleşme kanunu ve sendika kanunu gibi konularda yapılacak düzenlemelerin hazırlıklarının tamamlandığı ve yakın dönemde hayata geçirileceği ifade edildi. Bu reformların çalışanların haklarını korumaya ve çalışma hayatında daha adil bir ortamın oluşmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Taşeron işçilerle ilgili olarak, Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışanların durumuna da değinen Bakan Bilgin, KİT'lerdeki taşeron sorununun çözüleceği sözünü verdi. Yaklaşık 80 bin olan KİT'lerdeki taşeron işçi sayısının 100 binin üzerine çıktığını belirten Bakan Bilgin, bu sorunu çözmek için çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını ifade etti.

Uzman çavuşlar, gazi ve şehit yakınları ile sözleşmeli personel yasası kapsamı dışında kalan 140 bin kişinin özlük haklarının düzeltilmesine ilişkin kanun değişiklikleri üzerinde çalışmalar yapılmaktaydı. Ancak uzman çavuşlara kadro konusunda henüz yeni bir gelişme bulunmamaktadır. Konuya ilişkin resmi bir açıklama yapıldığında, detayları hemen aktaracağız.

BELEDİYE ŞİRKET İŞÇİLERİ KADRO İSTİYOR!

Belediyelerde taşeron olarak çalışan binlerce kişi, son yapılan kadro düzenlemesinden yararlanmayı istemektedir. Ancak şu anda belediye şirket işçileri, taşerona kadro konusunda kapsam dışında bırakılmış durumdadır.

Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Belediye şirket işçilerine yönelik açıklama geldiği takdirde, detaylara gecce.com.tr üzerinden ulaşabileceksiniz.