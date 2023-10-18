Son dakika: 4A, 4B ve 4C kapsamında çalışan kadınlara 26 bin lira destek ödemesi hesaplara yatacak

SGK'nın açıklamasına göre, 4A, 4B ve 4C kapsamında çalışan kadınlar ile Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar, doğum sonrası alabilecekleri emzirme ödeneğinin yanı sıra, anne baba olmuş ailelere de destek ödemeleri alabilecekler. Bu haberde, SGK'nın sunduğu destek ödemeleri, emzirme ödeneği hakkında detayları ve başvuru şartlarını bulacaksınız.

SGK'dan Kadınları İlgilendiren Destekler

SGK, kadınları ve aileleri desteklemek amacıyla yeni bir açıklama yaptı. Bu açıklamaya göre, 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C ile Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar, doğum sonrası emzirme ödeneği alabilecekler. Ayrıca, anne baba olmuş ailelere de destek ödemeleri sunulacak.

Emzirme Ödeneği Nedir ve Kimlere Verilir?

Emzirme ödeneği, her bir çocuk için doğum anında yaşaması şartıyla (canlı doğum) doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenerek Bakanlık Makamınca onaylanan tarife üzerinden verilir. Emzirme ödeneği, annenin her çocuk için doğum yaptığı tarih itibarıyla belirlenir. 2020 yılında bu ödeneğin miktarı 202,00 TL iken, 2021 yılında 232,00 TL olarak güncellenmiş, 2022 yılı için ise 316,00 TL olarak belirlenmiştir. 2023 yılında ise emzirme ödeneği miktarı 520,00 TL olarak açıklanmıştır.

Emzirme ödeneğinin talep edilmesinde hak düşürücü süre, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır. Yani, doğum sonrası bu ödenek için başvurmanız gereken süre beş yıl içerisindedir.

Ödeme Hangi Kapsamda Yapılıyor?

SGK, emzirme ödeneği ödemelerini, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalılara yapmaktadır. Kamu kurumlarında çalışan annelere ise bu ödeme, kurumlar tarafından sağlanır.

Toplu Ödeme: 26 Bin TL

SGK'dan daha önce emzirme ödeneği almamış olan kadınlar için de güzel bir haber var. SGK, bu kişilere toplu ödeme olarak 26 bin TL ödeme yapabileceklerini belirtti. Bu ödeme, 2023 yılı için de yapılacak ve SGK tarafından resmi olarak duyurulmuştur.

Anne Baba Olmuş Ailelere Destek

SGK, sadece kadınları değil, anne baba olmuş aileleri de desteklemeye devam ediyor. Bu destek ödemeleri, ailelere ekonomik bir rahatlama sağlar ve bebeklerin bakımı için gerekli harcamalara katkıda bulunur. Anne ve baba arasındaki işbirliği ve destek, ailenin daha iyi bir yaşam sürmesine yardımcı olur.

Desteklerin Önemi

Kadınların iş gücüne katılımı ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılamaları için sağlanan bu tür destekler, toplumun refahı için kritik öneme sahiptir. SGK'nın sunduğu emzirme ödeneği ve diğer destekler, annelerin ve ailelerin maddi yükünü hafifletir ve sağlıklı bir bebek büyütmelerine yardımcı olur.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kadınları ve aileleri desteklemeye devam ediyor. Emzirme ödeneği ve diğer destek ödemeleri, annelerin doğum sonrası ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, anne ve baba arasındaki dayanışmayı teşvik eder ve ailenin mutlu ve sağlıklı bir şekilde büyümesine katkıda bulunur.