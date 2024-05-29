Son Dakika! 3 Bankadan Açıklama Geldi! Başvuru Yapan IBAN Numarasına 50.000 TL Alacak!  

Son Dakika! 3 Bankadan Açıklama Geldi! Başvuru Yapan IBAN Numarasına 50.000 TL Alacak!  
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 29-05-2024 09:46

Ziraat Bankası İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası yeni yaptığı duyuru ile birlikte, kendi bankasında banka hesabı olan herkes için acil kredi başlattı. 50.000 TL’ye kadar verilecek olan bu kredilerde, banka hesabı Ziraat Bankası İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası üzerinde olan herkes, başvurusunu hızlı bir şekilde yapacak ve bu hesaba göre kredi kullanacaklardır.  

ZİRAAT BANKASI  

Ziraat bankası 50 bin TL kredi başvurusu için banka hesabınız varsa, Mobil uygulama üzerinden başvuru yapabilirsiniz. 50.000 TL kredi bu şekilde kredi olarak sizlere verilecektir.  

İŞ BANKASI 

İş bankası hem banka şubelerinden hem iş cep uygulaması üzerinden kredi veriyor. Bankaya gidecek zamanı olmayan kişiler iş cep uygulamasını indirerek başvuru yapabilir ve onaylanan tutarı da hemen hesaba atabilir. 

YAPI KREDİ BANKASI  

Yapı kredi bankası SMS ile kredi veriyor. Cep telefonunuz üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bireysel TC kimlik Aylık Gelir ve Doğum Tarihi yazarak bu mesajı 4411 numarasına mesaj atabilirsiniz. Ayrıca bankaya giderek de bireysel müşteri temsilcisi üzerinden 50.000 TL kredi için başvuru yapabilirsiniz.  

50.000 TL kredi aldığınızda en fazla 36 ay vadeye kadar ödeme tablosu yapabileceksiniz.  

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