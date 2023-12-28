Son dakika: 15000 TL faizsiz kredi için son tarih belli oldu!

Son dakika: 15000 TL faizsiz kredi için son tarih belli oldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 28-12-2023 20:46

Garanti Bankası ve Akbank, yılbaşı öncesi müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyalarını duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

Garanti Bankası'ndan 15.000 TL Faizsiz Nakit Avans

Garanti Bankası, yılbaşı öncesi 15.000 TL faizsiz nakit avans desteği sunuyor. Bu avantajlı kampanya sadece kredi kartı kullanıcılarına yönelik olarak tasarlandı. 6 ay vadeli faizsiz kredi, mobil bankacılık üzerinden kolayca başvurulabilen bir hizmet sunuyor.

Akbank'tan 20.000 TL Faizsiz Kredi

Akbank ise yılbaşı öncesi müşterilerine özel 20.000 TL faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Ancak bu kampanya, sadece yeni müşterileri hedef alıyor. 6 ay vadeli faizsiz kredi fırsatına başvurular, Akbank mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru Tarihleri ve Kampanya Şartları

Garanti Bankası ve Akbank'ın sunduğu faizsiz kredi kampanyalarına katılmak isteyenler, 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. Garanti Bankası'nın faizsiz nakit avans kampanyasından faydalanabilmek için kredi kartı sahibi olmak yeterliyken, Akbank'ın faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak için Akbank müşterisi olmak gerekiyor. Akbank'a yeni müşteri olmak isteyenler ise başvurularını Akbank mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar.

Benzer Haberler
Emekli maaşını Halkbank'tan alanlara müjde! 100 bin TL hesaplarda Emekli maaşını Halkbank'tan alanlara müjde! 100 bin TL hesaplarda
2024'te Değerli Kağıt Ücretlerine Yüzde 58 Oranında Zam 2024'te Değerli Kağıt Ücretlerine Yüzde 58 Oranında Zam
Akbank, Yıl Sonu Kampanyasıyla KOBİ'lere Özel Son Çağrısını Yaptı Akbank, Yıl Sonu Kampanyasıyla KOBİ'lere Özel Son Çağrısını Yaptı
Kredi kartı alacaklara AKBANK'tan yeni duyuru: 50.000 TL Sıfır Faizli Kart Verilecek Kredi kartı alacaklara AKBANK'tan yeni duyuru: 50.000 TL Sıfır Faizli Kart Verilecek
Peşin 367 Bin TL Veren Aracına Kavuşuyor! Ford Tourneo Courier Fiyatları... Peşin 367 Bin TL Veren Aracına Kavuşuyor! Ford Tourneo Courier Fiyatları...
Vatandaşlar Dikkatli Olmalı: Meteoroloji Havaların 180 Derece Değişeceğini Açıkladı (İstanbul - İzmir - Ankara) Vatandaşlar Dikkatli Olmalı: Meteoroloji Havaların 180 Derece Değişeceğini Açıkladı (İstanbul - İzmir - Ankara)
ÇOK OKUNANLAR
Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti
  • 25-12-2023 10:45

Hande Erçel'in Noel pozları tepki çekti

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?
  • 25-12-2023 20:18

Zirveyi Kızılcık Şerbeti'ne bırakan Yalı Çapkını'nın akıbeti ne olacak?

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı:
  • 26-12-2023 09:09

Hande Erçel'in yeni imajına yorum yağdı: "Elçin Sangu sandım"

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum
  • 25-12-2023 10:18

Valilik Okulları Tek Tek Kapatıyor! Okulların Tatil Olduğu Şehirlerde Son Durum

2023 yılında evlenen ünlü isimler...
  • 25-12-2023 12:13

2023 yılında evlenen ünlü isimler...