Son dakika: 15000 TL faizsiz kredi için son tarih belli oldu!

Garanti Bankası ve Akbank, yılbaşı öncesi müşterilerine özel faizsiz kredi kampanyalarını duyurarak dikkatleri üzerine çekti.

Garanti Bankası'ndan 15.000 TL Faizsiz Nakit Avans

Garanti Bankası, yılbaşı öncesi 15.000 TL faizsiz nakit avans desteği sunuyor. Bu avantajlı kampanya sadece kredi kartı kullanıcılarına yönelik olarak tasarlandı. 6 ay vadeli faizsiz kredi, mobil bankacılık üzerinden kolayca başvurulabilen bir hizmet sunuyor.

Akbank'tan 20.000 TL Faizsiz Kredi

Akbank ise yılbaşı öncesi müşterilerine özel 20.000 TL faizsiz kredi imkanı sağlıyor. Ancak bu kampanya, sadece yeni müşterileri hedef alıyor. 6 ay vadeli faizsiz kredi fırsatına başvurular, Akbank mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Başvuru Tarihleri ve Kampanya Şartları

Garanti Bankası ve Akbank'ın sunduğu faizsiz kredi kampanyalarına katılmak isteyenler, 31 Aralık tarihine kadar başvuruda bulunabilirler. Garanti Bankası'nın faizsiz nakit avans kampanyasından faydalanabilmek için kredi kartı sahibi olmak yeterliyken, Akbank'ın faizsiz kredi kampanyasından yararlanmak için Akbank müşterisi olmak gerekiyor. Akbank'a yeni müşteri olmak isteyenler ise başvurularını Akbank mobil uygulaması üzerinden kolaylıkla gerçekleştirebiliyorlar.