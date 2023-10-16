Son dakika: 09:48'de açıklandı: Emekliye Cumhurbaşkanlığı onaylı 19.000 TL ödeme

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan kişiler, şubelere gitmeden başvurularını gerçekleştirerek hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanma fırsatına sahip olacaklar. Emekli maaşı hesapları üzerinden yapılan başvurular sonucunda, aynı gün içinde destek ödemeleri yapılacaktır.

Emekli maaş hesapları üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, maaşlarını Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'tan alıyorsa, başvurularını almış oldukları banka üzerinden yapacaklardır. Başvuruların genel merkezler tarafından onaylanmasının ardından ödemeler aynı gün içinde kişilerin hesaplarına yatırılacaktır. Emekli maaş hesapları üzerinden başvuru yaparak kredi kullanmak isteyen kişilere, gelir belgesi talep edilmeden, devlet destekli düşük faizli krediler sunulmaktadır. Kredi başvuruları için 19.000 TL'ye kadar kredi kullanma olanağı sunulurken, 36 aya kadar vade seçeneği mevcuttur.

Nakit ihtiyacınızın olduğu bir dönemde bu kampanyalardan faydalanmak istiyorsanız, acil kredi şartlarına uygun olmanız durumunda 3 ay erteleme fırsatından yararlanabilirsiniz. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, daha yüksek kredi limitleri için öncelikle emekli maaşı hesaplarından kredi başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu kampanyalara katılarak 36 aya varan vadelerde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılması amacıyla emekli maaş hesapları üzerinden yapılan başvurulara bankalar hızla SMS ile onay vermektedir.

Ziraat Bankası Emekli Maaşı İle Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası, emekli maaşı müşterilerine özel olarak düşük faiz oranları ile kredi kullanma imkânı sunmaktadır. Emekli maaşı müşterileri 60 aya kadar vade seçeneği ile kredi başvurusu yapabilirler. Emekli maaşı müşterilerine kullandırılan kredilerde gelir belgesi talep edilmemektedir. Bu sayede emekli vatandaşlar, maaşlarını düzenli olarak aldıkları için kolayca kredi kullanabilirler.

Vakıfbank Emekli Maaşı İle Kredi Kampanyası

Vakıfbank, emekli maaşı müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi fırsatı sunmaktadır. Emekli maaşı müşterileri, Vakıfbank şubelerine başvurarak kredi kullanma taleplerini iletebilirler. Vakıfbank ayrıca Emekli Kredisi adı altında özel bir kredi ürünü sunmaktadır. Bu kredi ile emekli maaşı müşterileri nakit ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

Halkbank Emekli Maaşı İle Kredi Kampanyası

Halkbank, emekli maaşı müşterilerine özel olarak düşük faiz oranları ve uzun vade seçenekleri ile kredi vermektedir. Emekli maaşı müşterileri, Halkbank şubelerine başvurarak kredi kullanma taleplerini iletebilirler. Halkbank aynı zamanda Emekliye Özel İhtiyaç Kredisi adı altında emekli maaşı müşterileri için özel bir kredi ürünü sunmaktadır. Bu kredi ile emekli vatandaşlar, ihtiyaçlarına uygun bir kredi seçeneği bulabilirler.

Emekli Maaşı İle Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Emekli maaşı müşterileri, Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank'tan herhangi birini tercih ederek kredi başvurusu yapabilirler. Başvuru için yapmanız gerekenler: