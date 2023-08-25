Advert

Son bir hafta! Renault kampanyanın kralını yaptı! Mart 2024'te ödemeye başlıyorsunuz! 6 ay ertelemeli 250 bin TL kredi teklifi...

Otomobil tutkunları için heyecan verici bir haber: Renault, özel kampanyasıyla dikkat çekiyor! "Al, Mart 2024'te Öde" kampanyası kapsamında, 250.000 TL kredi teklifi sunuluyor.

Son bir hafta! Renault kampanyanın kralını yaptı! Mart 2024'te ödemeye başlıyorsunuz! 6 ay ertelemeli 250 bin TL kredi teklifi...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 25-08-2023 14:22

Mart 2024'te ödemeye başlıyorsunuz!  6 ay ertelemeli 250 bin TL kredi teklifi... Son bir hafta! Renault kampanyanın kralını yaptı- Otomobil tutkunları için heyecan verici bir haber: Renault, özel kampanyasıyla dikkat çekiyor! "Al, Mart 2024'te Öde" kampanyası kapsamında, 250.000 TL kredi teklifi sunuluyor ve ödemelerde 6 ay erteleme imkânı sunuluyor. Fakat bu fırsatı kaçırmamanız için son 7 gününüz olduğunu unutmayın!

Renault'un İşlevsel ve Ekonomik Modelleri Sizleri Bekliyor!

Otomobil almak isteyenlerin gözdesi olan Renault, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Hem işlevsel hem de ekonomik modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan Renault, "Al, Mart 2024'te Öde" kampanyası ile özellikle bütçe dostu bir çözüm sunuyor.

250.000 TL kredi teklifi ve ödemelerde 6 ay erteleme fırsatı, araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Ancak bu avantajı yakalamak için acele etmelisiniz! Kampanya sadece son 7 gün için geçerli.

Hayalinizdeki Arabaya Şimdi Sahip Olun!

"Al, Mart 2024'te Öde" kampanyası sayesinde, hayalini kurduğunuz Renault modeline sahip olmak artık daha kolay. Hem uygun kredi teklifi hem de erteleme imkânıyla, Renault'un kaliteli ve güvenilir araçlarına sahip olmanın tam zamanı!

Renault'un "Al, Mart 2024'te Öde" kampanyası, araç sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Hem yüksek kredi teklifi hem de ödemelerde sağlanan 6 ay erteleme ile Renault'un işlevsel ve modern modellerine sahip olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu fırsat sadece son 7 gün için geçerli!

Benzer Haberler
Tarım Kredi Market zam öncesinde son kampanyayı yaptı! Çay, şeker, ayçiçek yağı, peynir ve deterjan fiyatları okkalı düştü Tarım Kredi Market zam öncesinde son kampanyayı yaptı! Çay, şeker, ayçiçek yağı, peynir ve deterjan fiyatları okkalı düştü
24.648 TL olarak ödeniyor, 5 yıl geçmiş olsa da SGK'dan paranızı trink alabilirsiniz! Vatandaşlar akın etti! 24.648 TL olarak ödeniyor, 5 yıl geçmiş olsa da SGK'dan paranızı trink alabilirsiniz! Vatandaşlar akın etti!
SGK az evvel duyuru yaptı! 4A, 4B ve 4C sigortalı 2160 gün daha erken emekli oluyor! Bunu yapmak yeterli! SGK az evvel duyuru yaptı! 4A, 4B ve 4C sigortalı 2160 gün daha erken emekli oluyor! Bunu yapmak yeterli!
Devlet Kıyak Geçti! 33.387 TL Sadece PTT'ye Gidene Veriliyor Devlet Kıyak Geçti! 33.387 TL Sadece PTT'ye Gidene Veriliyor
Taze Destek Başvuruları Başladı! Yarın Gidene Sıfırdan Ödeniyor Taze Destek Başvuruları Başladı! Yarın Gidene Sıfırdan Ödeniyor
Gece Gece 500 TL Asgari Ücret Desteği! Herkes Faydalanabilecek Gece Gece 500 TL Asgari Ücret Desteği! Herkes Faydalanabilecek
ÇOK OKUNANLAR
14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!
  • 19-08-2023 09:38

14 milyon emekli için yeni karar ajanslara flaş olarak yansıdı! Bankadan maaş alan emeklilere ödemeler olacak!

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek
  • 23-08-2023 10:05

O tarihten önce PTT'ye gidene ŞOK Sürpriz! Bakanlık 15.000 TL Ödeyecek

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor
  • 20-08-2023 12:35

Taylor Swift'in Hayatı Ders Oluyor

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek
  • 25-08-2023 08:36

Cumhurbaşkanı onay verdi: 14 milyon emekli listesi yayımlandı: 150.000 TL ödeme verilecek

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin
  • 20-08-2023 10:56

12 yıl prim ödeyene emeklilik hakkı geldi! En az 7.500 TL maaşla emekli olacaklar! Yarın SGK'ya dilekçeyi verin