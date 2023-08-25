Son bir hafta! Renault kampanyanın kralını yaptı! Mart 2024'te ödemeye başlıyorsunuz! 6 ay ertelemeli 250 bin TL kredi teklifi...

Mart 2024'te ödemeye başlıyorsunuz! 6 ay ertelemeli 250 bin TL kredi teklifi... Son bir hafta! Renault kampanyanın kralını yaptı- Otomobil tutkunları için heyecan verici bir haber: Renault, özel kampanyasıyla dikkat çekiyor! "Al, Mart 2024'te Öde" kampanyası kapsamında, 250.000 TL kredi teklifi sunuluyor ve ödemelerde 6 ay erteleme imkânı sunuluyor. Fakat bu fırsatı kaçırmamanız için son 7 gününüz olduğunu unutmayın!

Renault'un İşlevsel ve Ekonomik Modelleri Sizleri Bekliyor!

Otomobil almak isteyenlerin gözdesi olan Renault, geniş ürün yelpazesiyle dikkat çekiyor. Hem işlevsel hem de ekonomik modelleriyle kullanıcıların beğenisini kazanan Renault, "Al, Mart 2024'te Öde" kampanyası ile özellikle bütçe dostu bir çözüm sunuyor.

250.000 TL kredi teklifi ve ödemelerde 6 ay erteleme fırsatı, araç sahibi olmak isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Ancak bu avantajı yakalamak için acele etmelisiniz! Kampanya sadece son 7 gün için geçerli.

Hayalinizdeki Arabaya Şimdi Sahip Olun!

"Al, Mart 2024'te Öde" kampanyası sayesinde, hayalini kurduğunuz Renault modeline sahip olmak artık daha kolay. Hem uygun kredi teklifi hem de erteleme imkânıyla, Renault'un kaliteli ve güvenilir araçlarına sahip olmanın tam zamanı!

Renault'un "Al, Mart 2024'te Öde" kampanyası, araç sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Hem yüksek kredi teklifi hem de ödemelerde sağlanan 6 ay erteleme ile Renault'un işlevsel ve modern modellerine sahip olmanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ancak unutmayın, bu fırsat sadece son 7 gün için geçerli!