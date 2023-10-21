Son 24 ayda dolar, altın, araba ve ev fiyatları kaç para arttı?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve mal fiyatlarında artış, ekonominin temel bileşenlerini olumsuz etkiledi.

Doların Yükselişi ve Etkileri

İki yıl önce 7 TL civarında seyreden doların hızlı yükselişi, vatandaşlar ve işletmeler için ciddi bir ekonomik zorluk kaynağı haline geldi. Doların yükselmesi, ithalat maliyetlerini artırdı ve bu artış sonunda tüketici fiyatlarına yansıdı. Yüksek döviz kuru, özellikle elektronik cihazlar, otomobiller ve enerji fiyatları gibi ithal ürünlerin Türkiye'deki maliyetlerini artırdı.

Doların yüksek seviyelerde seyretmesi, enflasyonu artırdı ve vatandaşların satın alma gücünü azalttı. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları arttı, bu da aile bütçelerini sıkıştırdı. Özellikle sabit gelire sahip olan emekliler ve düşük gelirli aileler, yükselen döviz kuru nedeniyle geçim sıkıntısı yaşamaya başladı.

Altın Fiyatlarındaki Artışın Etkileri

Altın, geleneksel olarak yatırımcılar için güvenli bir liman olarak görülür. Ancak son iki yılda altın fiyatları, yatırımcıları oldukça şaşırttı. 2021 yılında 400 TL civarında seyreden altının gram fiyatı, şu anda 1800 TL'yi geçerek büyük bir yükseliş kaydetti. Altın fiyatlarındaki bu artış, altın yatırımı yapanları sevindirse de, takı ve mücevher almak isteyenleri olumsuz etkiledi.

Ayrıca, altın fiyatlarındaki artış, takı ve mücevher sektöründe çalışanları ve işletmeleri de etkiledi. Maliyetlerin artması, sektördeki kar marjlarını daralttı ve rekabeti artırdı. Sonuç olarak, altın sektörü, rekabetçi bir pazar haline geldi.

Taşıt ve Konut Piyasasında Yaşanan Değişimler

Otomotiv sektörü son iki yılda büyük bir değişim yaşadı. Dolar kurlarındaki hızlı artış, yerli ve yabancı otomobil fiyatlarını yükseltti. İki yıl öncesine göre neredeyse 10 katına çıkan dolar kuru, birçok insanın yeni bir araç satın almasını zorlaştırdı. Örneğin, 200 bin TL olan bir aracın fiyatı şu anda 1,5 milyon TL'yi aştı. Bu nedenle, otomobil sahibi olmayı düşünenler, hayallerini gerçekleştirmekte zorlanıyor.

Ayrıca, konut piyasası da büyük bir değişim yaşadı. Emlak fiyatları son iki yılda neredeyse 10 kat arttı. 300 bin TL olan bir evin fiyatı, şu anda 3 milyon TL'yi aşarak ev sahibi olma hayali kuran birçok insanı hayal kırıklığına uğrattı. Yüksek konut fiyatları, vatandaşları kira ödemeye mahkum etti ve ev sahibi olma planlarını ertelemeye zorladı. Ancak, inşaat sektörünü canlandırdı ve inşaat projeleri için talebi artırdı.

Bu değişiklikler, vatandaşlar ve işletmeler üzerinde olumsuz etkiler yarattı. Döviz kurlarındaki artış, enflasyonu artırdı ve vatandaşların satın alma gücünü azalttı. Altın fiyatlarındaki artış, takı ve mücevher sektörünü etkiledi. Otomobil ve konut fiyatlarındaki artışlar, vatandaşların bu tür yatırımları yapmalarını zorlaştırdı. Türkiye ekonomisi, bu zorlu süreçten geçerken, ekonomik istikrar ve daha düşük enflasyon hedefine ulaşma çabalarını sürdürmektedir.