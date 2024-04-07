Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel'le aşk yaşıyor

Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel'le aşk yaşıyor mu? İşte detaylar..

Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel'le aşk yaşıyor
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-04-2024 15:29

Somer Sivrioğlu’nun 20 yıllık eşi Aslı Sencer ile Aralık 2021’de boşanmıştı ve çiftin iki çocuğunun velayeti Sidney’de yaşayan anne Aslı Sencer’e verilmişti.

Geçtiğimiz günlerde ise Somer Sivrioğlu’nun adı Aslı Turanlı ile anılmıştı. İkili bir çorbacıda samimi görüntüler vermişti. Ancak adı aşk dedikodularına karışan ikiliden Aslı Turanlı çıkan haberlerin ardından bir açıklama yaparak sadece arkadaş olduklarını söylemişti.

AYŞE ÖZYILMAZEL’LE AŞK YAŞIYOR!

Son gelen haberlere göre ise gerçek çok farklı. 

İddialara göre; Somer Sivrioğlu Atina'ya arkadaşları ve oğlu ile tatile gideceği sırada tatili iptal edip 1 aydır gizli gizli görüştüğü Ayşe Özyılmazel ile bayram tatilini geçirmek üzere birlikte Alaçatı’ya gittiler.

1 aydır yoğun bir şekilde görüşen ve birbirlerine aşık olduklarını itiraf eden çift ilk kez bayram tatilinde ortaya çıkmaya karar verdiler.

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