Şok'tan yeni kazan kazan bombası! KDV artışına inat mobil uygulamayı indirenler yüzlerce TL hediye para kazanıyor

KDV artışına inat mobil uygulamayı indirenler yüzlerce TL hediye para kazanıyor! Şok'tan yeni kazan kazan bombası- ŞOK Marketler zinciri, vatandaşların puan kazanarak indirimli alışveriş yapabilmesine olanak sağlayan kartlarını sunmaya devam ediyor. Büyük marketlerin başlattığı bu kart kampanyası artık dijital dünyaya da taşındı. Mobil uygulamalar aracılığıyla birçok indirim fırsatından yararlanan müşteriler, artık her alanda indirimli alışveriş yapma avantajını elde ediyor.

Yeni Kampanya ile Hediye Paralarınızı Kazanın!

ŞOK Marketler tarafından sunulan yeni kampanya sayesinde vatandaşlar, birçok ürün alışverişinde yüzlerce TL hediye para kazanma şansına sahip oluyor. Mobil uygulama ve şubelerde geçerli olan indirimlerle birlikte, müşteriler artık indirimli veya hatta ücretsiz alışveriş yapabiliyorlar. Hediye para kazandıran ürünler ise merak konusu haline geldi.

Hangi Ürünler Ne Kadar Kazanç Sağlıyor?

İşte ŞOK Marketler'de hediye para kazandıran bazı ürünler ve kazanç miktarları:

Mis Tereyağı 1000 Gr: +12 TL KAZAN, 165,00 TL

Mis Yoğurt Tam Yağlı Homojenize 3 Kg: +6 TL KAZAN, 69,50 TL

Mis UHT Krema %18 Yağlı 200 Ml: +3 TL KAZAN, 18,50 TL

İçim Süt %3 Yağlı 1 L: +5 TL KAZAN, 24,90 TL

Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir 1000 Gr: +10 TL KAZAN, 95,00 TL

Mis Dilimli Tost Peyniri 1.2 Kg: +20 TL KAZAN, 174,90 TL

Aytaç Dana Mangal Fermente Sucuk 350 Gr: +10 TL KAZAN, 115,00 TL

Banvit Piliç Salam 850 Gr: +5 TL KAZAN, 45,35 TL

Seyidoğlu Cevizli Helva 350 Gr: +10 TL KAZAN, 34,95 TL

Özkovan Çiçek Balı 850 Gr: +10 TL KAZAN, 84,50 TL

Diğer Kazandıran Ürünler Neler?

ŞOK Marketler'de kazandıran ürünler bunlarla sınırlı değil. İşte diğer bazı ürünler ve kazandıran miktarları:

Lio Sızma Zeytinyağı 2lt: +10 TL KAZAN, 229,00 TL

Becel Kase Margarin 500 Gr: +5 TL KAZAN, 37,50 TL

Ziyafe Kayseri Mutfağı Mantısı 500 Gr: +5 TL KAZAN, 50,00 TL

Lio Kırma Yeşil Zeytin(141-160) 400 Gr: +3 TL KAZAN, 27,50 TL

Piyale Tam Buğday Unu 2 Kg: +5 TL KAZAN, 33,95 TL

Anadolu Mutfağı Bakliyat Barbunya 1 Kg: +5 TL KAZAN, 52,90 TL

Anadolu Mutfağı Osmancık Pirinç 1 Kg: +4 TL KAZAN, 36,25 TL

Piyale Makarna Sosu Pesto 190 Gr: +5 TL KAZAN, 36,95 TL

Tat Ketçap 390 Gr: +5 TL KAZAN, 29,90 TL

Tat Acılı Ketçap 390 Gr: +5 TL KAZAN, 29,90 TL

Knorr Tavuksuyu 120 Gr: +2 TL KAZAN, 19,90 TL

Knorr Et Suyu 120 Gr: +2 TL KAZAN, 19,90 TL

Billur Tuz İyotlu Tuz 750 Gr: +2 TL KAZAN, 13,90 TL

Tatlı ve İçeceklerde de Kazanç Sizleri Bekliyor!

Tatlılar ve içecekler kategorisinde de indirim fırsatları bulunuyor. İşte bazı ürünler ve kazandıran miktarları:

Bisto Tahinli Çıtır Kurabiye 300 Gr: +5 TL KAZAN, 32,00 TL

Dr. Oetker Sade Krem Şanti 150 Gr: +4 TL KAZAN, 34,90 TL

Dr. Oetker Kakaolu Puding 196 Gr: +2 TL KAZAN, 17,25 TL

Dr. Oetker Instant Maya 3*30 Gr: +2 TL KAZAN, 11,90 TL

Anadolu Mutfağı Baharat Karabiber 90 Gr: +3 TL KAZAN, 22,20 TL

Jacobs Cronat Gold Kahve 100 Gr: +7 TL KAZAN, 79,50 TL

Nescafe 3'ü 1 Arada 18 Gr 10 Lu Çözünebilir Kahve: +7 TL KAZAN, 35,50 TL

Nescafe 2in1 10'lu Mp Çözünebilir Kahve 110 Gr: +7 TL KAZAN, 35,50 TL

Nescafe Sütlü Köpüklü 3ü 1 Arada Çözünebilir Kahve 10'lu Paket: +7 TL KAZAN, 35,50 TL

Hediye Paralarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kampanyadan kazandığınız hediye paralarını, hem online alışverişlerinizde hem de şubelerde yapacağınız harcamalarda kullanabilirsiniz. Bu sayede daha fazla ürünü indirimli olarak satın almanın keyfini çıkarabilirsiniz.