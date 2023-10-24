Şok marketten vatandaşa ilaç olacak 25 Ekim indirimleri! Yok yok her şey çok ucuza

Şok market 25 Ekim aktüel ürünler: Ülkemizin önde gelen marketlerinden biri olan ŞOK Market, 25 Ekim Çarşamba tarihinde yayınladığı aktüel ürün kataloğu ile müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bu haftanın kataloğunda yer alan indirimli ürünleri ve fiyatlarını inceleyelim.

Şok Market 25 Ekim Aktüel Ürünler

Esse 2'li Black Granite Die-Cast Tava Set: Sadece 399 TL

2'li Black Granite Die-Cast Sahan Set: Sadece 299 TL

Black Granite Die-Cast Tava ve Sahan Set: Sadece 399 TL

Black Granite Die-Cast Derin Tencere: Sadece 449 TL

Emaye Kızartma Tavası: Sadece 179 TL

3'lü Erzak Kabı: Sadece 39,95 TL

Yağlık / Sirkelik: Sadece 59,95 TL

3 Katlı Yumurtalık: Sadece 79,95 TL

Cambu Borosilikat Titanic Bardak: Sadece 59,95 TL

Yapışkanlı Folyo: Sadece 49,95 TL

3'lü Lüsterli Cam Kayık Tabak: Sadece 129 TL

Salata Kasesi: Sadece 89 TL

Ahşap Kapaklı Jüt Kutu: Sadece 129 TL

Ahşap Jüt Çerçeve: Sadece 89 TL

Ahşap Figürlü Hello Kapı ve Duvar Süsü: Sadece 79 TL

Ahşap Figürlü Wellcome Kapı ve Duvar Süsü: Sadece 69 TL

Ahşap Figürlü Kapı Stoperi: Sadece 49 TL

2'li Küçük Elips Mumluk: Sadece 44,90 TL

Erkek Balıkçı Bere: Sadece 54,95 TL

Kadın Bere Çeşitleri: Sadece 54,95 TL

Kadın / Erkek Bere Çeşitleri: Sadece 54,95 TL

Erkek Polar Boyunluklu Bere: Sadece 54,95 TL

Erkek Gondol Terlik: Sadece 69,95 TL

Kadın Peluş Terlik: Sadece 49,95 TL

Evdeki İşler İçin Pratik Çözümler

4+1 Merdiven: Sadece 419 TL

3+1 Merdiven: Sadece 379 TL

2,5 litre Dynonem: Sadece 279 TL

0,9 litre Dyo Hobilux Boya: Sadece 199 TL

Nilson Komülatör / Anahtar / Topraklı Priz: Sadece 34,95 TL

3'lü Tornavida Seti: Sadece 39,95 TL

Paketleme Bandı: Sadece 21,95 TL

150 ml WD-40 Yağlama ve Pas Sökücü Sprey: Sadece 89,95 TL

Japon Yapıştırıcı: Sadece 21,95 TL

Polisan 17,5 kg Quartz Tavan Boyası: Sadece 329 TL

10 kg Quartz Silikonlu İç Cephe Boyası: Sadece 279 TL

İç Cephe Rulosu: Sadece 59,95 TL

Kalorifer Rulosu: Sadece 16,95 TL

Fırça No:2: Sadece 19,95 TL

Pro Tavan Kestirme Fırçası: Sadece 49,95 TL

Akrilik Mastik: Sadece 29,95 TL

Elektrik Bandı: Sadece 11,95 TL

Plastik Silikon Tabancası: Sadece 49,95 TL

Fırça No:3: Sadece 29,95 TL

Fırça No:2.5: Sadece 24,95 TL

X7 Eldiven: Sadece 19,95 TL

Şeffaf Silikon: Sadece 59,95 TL

Maskeleme Bandı: Sadece 24,95 TL

Kargaburun: Sadece 179 TL

Çelik Pense: Sadece 179 TL

Yan Keski: Sadece 179 TL

Şerit Metre: Sadece 79,95 TL

Tamir Bandı: Sadece 24,95 TL

Rahat Bir Uyku İçin İdeal Ürünler

Bambu Star Bonel Yaylı Çift Kişilik Yatak: Sadece 2.869 TL

Palace Lüks Torba Yaylı Çift Kişilik Yatak: Sadece 3.999 TL

Hyper Kuş Tüyü Sünger Yatak: Sadece 1.399 TL

Bambu Star Bonel Yaylı Tek Kişilik Yatak: Sadece 1.579 TL

Akıllı Visco Sünger Kamp Yatağı: Sadece 1.199 TL

Oxford Küp Dekoratif Puf: Sadece 999 TL

Mila Katlanabilir Uzanma Minderi: Sadece 1.729 TL

Valeria Katlanabilir Yatak Olabilen Koltuk: Sadece 3.599 TL

Eğlence ve Teknoloji Dünyası

LG 55 140 4K Ultra HD Smart QNED LED TV: Sadece 32.999 TL

LG 55'' 139 cm 4K Webos Smart TV: Sadece 22.999 TL

Altus AL65 UHD 4K Ultra HD 65 165 Smart LED TV: Sadece 15.449 TL

Raks Mika A2000 2000W Kule Tipi Isıtıcı: Sadece 1.799 TL

Electrolux 10 Kg Çamaşır Makinesi: Sadece 14.799 TL

Electrolux Create 3 Filtre Kahve Makinesi: Sadece 1.719 TL

Sony Playstation 5 CD'li Oyun Konsolu: Sadece 18.599 TL

Sony Playstation 5 Digital Edition Oyun Konsolu: Sadece 17.999 TL

El Aletleri ve İş Dünyası

JCB 12V 2.0AH Bez Çantalı Çift Akülü Matkap: Sadece 3.399 TL

JCB Avuç Taşlama: Sadece 1.999 TL

JCB 18V 3.0AH+ 4.0AH Çift Akülü Darbeli Vidalama Bez Çantalı: Sadece 7.699 TL

JCB 18V 2.0AH Çift Akülü Darbeli Matkap Bez Çantalı: Sadece 4.999 TL

JCB 18V 6.0AH Batarya: Sadece 2.999 TL

JCB 18V 2.0AH Batarya: Sadece 1.399 TL

JCB SDS-PLUS Kırıcı-Delici: Sadece 4.499 TL

JCB Dekupaj: Sadece 2.899 TL

JCB Devir Ayarlı Taşlama 1200W: Sadece 2.799 TL

JCB Dikdörtgen Bez Çanta: Sadece 1.699 TL

ŞOK Market, 25 Ekim Çarşamba kataloğunda yer alan bu fırsatları kaçırmamak için en yakın ŞOK Market şubesine uğrayabilir veya online alışveriş imkanından faydalanabilirsiniz. Bu indirimli ürünler ile evinizi güzelleştirebilir, ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Unutmayın, fırsatlar sınırlıdır, erken davranın!