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ŞOK marketten bırakın şanım yürüsün dedirten indirim! O ürünler tam anlamıyla yarı fyatına satılıyor!

Şok Marketler zinciri, neredeyse her hafta düzenlediği indirimlerle hem vatandaşların cebini rahatlatıyor hem de yüzlerini güldürüyor.

ŞOK marketten bırakın şanım yürüsün dedirten indirim! O ürünler tam anlamıyla yarı fyatına satılıyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-08-2023 10:12

O ürünler tam anlamıyla yarı fyatına satılıyor! ŞOK marketten bırakın şanım yürüsün dedirten indirim-  Şok Marketler zinciri, neredeyse her hafta düzenlediği indirimlerle hem vatandaşların cebini rahatlatıyor hem de yüzlerini güldürüyor. Bu hafta da 16 ile 22 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürün indirimleri açıklandı. Teknoloji ürünlerinden gıda maddelerine, temizlik malzemelerinden kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede indirimler mevcut.

Teknoloji Ürünlerinde Fırsatlar

Bu hafta Şok Marketlerde, teknoloji ürünlerine yapılan indirimler dikkat çekiyor. İşte bazı indirimli ürünler:

  • Epson Ecotank L3250 Çok Fonksiyonlu Yazıcı: 4.599 TL
  • Harry Potter Kart Oyunu: 79,95 TL
  • Ayaklı Yazı Tahtası: 399 TL
  • 4'lü Gokidy Oyun Hamuru: 39,95 TL
  • Sürpriz Yumurta Dinazorlar: 24,95 TL
  • 10'lu Oyun Hamuru: 79,95 TL
  • 8'li Kinetik Kum: 79,95 TL
  • Paket Oyun Hamuru Seti: 29,95 TL
  • Sevimli Hayvanlar Balon Seti: 19,95 TL
  • Palyaço Balon Seti: 49,95 TL
  • Asonic Siyah Tws Kulaklık: 199 TL
  • Everest Dijital Yazı Tahtası: 99,95 TL
  • Everest Sm-804 Kablosuz Kulaklık: 79,95 TL
  • Casper VIA s 38 Tablet: 2.079 TL
  • Asus 8 GB 512 SSD FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar: 9.999 TL
  • Dell İnspiron 15 Ryzen7 FreeDOS Taşınabilir Bilgisayar: 17.699 TL
  • Veikk VK430 Kısayol Tuşlu Taşınabilir İmza Grafik Tablet+ Kalem: 749 TL
  • Vestel V Tab 7010 Tablet: 1.599 TL

Özel Fiyatlarla Kişisel Bakım ve Eğitim Ürünleri

Ayrıca, NPO Zaman Yönetim ve Öğrenci Motivasyon Saati 189 TL, Asonic Siyah Tws Kulaklık 199 TL ve Everest Sm-804 Kablosuz Kulaklık 79,95 TL özel fiyatlarla sunuluyor.

Bu indirim kampanyası dün başladı ve 22 Ağustos tarihine kadar geçerli olacak. Alışverişe hazırlanan vatandaşlar, bu geniş ürün yelpazesindeki cazip indirimleri değerlendirerek hem ihtiyaçlarını karşılayacak hem de bütçelerine katkı sağlayacak.

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