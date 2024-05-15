Şok market indirim için yeni katalog yayınladı: 15-21 Mayıs Şok Market kataloğu herkese hitap ediyor!

Şok market indirim için yeni katalog yayınladı: 15-21 Mayıs Şok Market kataloğu herkese hitap ediyor!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-05-2024 09:45

Şok Market, yenilikçi ve ekonomik alışveriş seçenekleriyle dolu yeni kataloğunu müşterileriyle buluşturuyor. Her hafta olduğu gibi, bu hafta da birbirinden cazip indirimler ve avantajlarla dolu olan katalog, alışveriş tutkunlarını mest edecek. Her ihtiyaca uygun ürünlerde sunulan indirimler, tüketicilerin bütçesine dost olmanın yanı sıra kaliteli ürünlere erişimini de kolaylaştırıyor. Şimdi, Şok Market'in bu haftaki katalogunda yer alan ürünleri ve sağladığı fırsatları yakından inceleyelim.

Şok Market, bu hafta güneş panelinden klimalara, kişisel bakım ürünlerinden kamp malzemelerine kadar geniş bir ürün yelpazesinde indirimler sunuyor. Özellikle evdeki konforunuzu artıracak ve yaz aylarına hazırlık yapmanıza yardımcı olacak ürünlerdeki indirimler dikkat çekiyor. İşte bu haftanın öne çıkan fırsatları:

Ev Konforunu Artıran Ürünlerde İndirim Rüzgarı

Şok Market, evdeki yaşam konforunu yükselten ürünlerde büyük indirimler sunuyor. Petrix Solar Güneş Paneli ve Şarj Aydınlatma Güç Ünitesi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ürünler, sadece ekonomik değil aynı zamanda çevreci bir tercih yapmak isteyenler için de ideal. Bunun yanı sıra, klimalardan çamaşır makinelerine kadar birçok beyaz eşyada da cazip fiyatlarla karşılaşıyoruz. Özellikle Hoover marka çamaşır makinelerindeki indirimler, evdeki temizlik işlerini daha ekonomik hale getiriyor.

Kişisel Bakımda Kaliteyi Uygun Fiyata Sunan Markalar

Kişisel bakım ürünlerinde de iddialı olan Şok Market, dünyaca ünlü markaların ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Head & Shoulders şampuan çeşitleri ile Sensodyne diş macunu gibi günlük ihtiyaçların karşılanmasında önemli bir rol oynayan ürünlerdeki indirimler, tüketicilerin bütçesine nefes aldırıyor. Ayrıca bebek bezinden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazede indirimlerin olduğunu görmek de sevindirici.

Kamp Malzemelerinde Yaz Tatilinizi Şenlendirecek Fırsatlar

Yaz aylarının vazgeçilmezi olan kamp ve piknik aktiviteleri için gerekli olan malzemelerde de Şok Market, yine cazip indirimler sunuyor. Alüminyum katlanabilir kamp masası gibi pratik ürünlerle kamp yapmak daha keyifli hale geliyor. Ayrıca termoslar, çatal-bıçak setleri ve piknik örtüleri gibi ihtiyaçları da uygun fiyatlarla temin etmek mümkün.

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