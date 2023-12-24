ŞOK 24 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğunu Yeniledi! Teknoloji ve Yılbaşı Ürünleri Bir Arada!

2024'e girmemize az bir vakit kala ŞOK marketten fırsat dolu kampanya haberi geldi. 24 Aralık Pazar günü fiyatlarda %50'ye varan indirim yapıldı.

ŞOK 24 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğunu Yeniledi! Teknoloji ve Yılbaşı Ürünleri Bir Arada!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 24-12-2023 13:09

ŞOK zincir marketler, vatandaşların sıkça ziyaret ettiği ve uygun fiyatlarıyla tanınan bir adres olarak, 23 Aralık itibarıyla yeni bir aktüel ürünler kataloğunu duyurdu. Yıl sonuna özel hazırlanan bu katalog, birçok üründe cazip indirimler ve çeşitlilik sunuyor. Yeni yıla sayılı günler kala, vatandaşlar bu fırsatları değerlendirerek hem kaliteli hem de ekonomik alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyor. 24 Aralık 2023 ŞOK aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler ve indirimli fiyatları aşağıdaki gibidir...

ŞOK İndirimli Ürünler 24 Aralık 2023

  • Çift Kişilik Pamuklu Battaniye: Evinizdeki konforu artıracak bu ürün, 185 TL fiyat etiketiyle sunuluyor.
  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye: Soğuk kış günlerinde sıcak bir dokunuş sunan bu battaniye, 165 TL'ye satışta.
  • Kadın/Erkek Gondol Terlik: Evde rahat adımlar atmanızı sağlayacak terlikler, 64,95 TL fiyatla raflarda.
  • Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı: Hem şık hem de rahat bir tasarım sunan bu pijama takımı, 319 TL'ye alıcılarını bekliyor.
  • Kadın Süpersoft Alt: Ev giyiminin konforunu vurgulayan bu ürün, 199 TL fiyat etiketiyle.
  • Sıcak Su Torbası: Soğuk havalarda sıcak bir rahatlama sunacak bu ürün, 39,95 TL.

  • Uyku Çorabı: Ayaklarınızı sıcak tutacak çoraplar, 27,95 TL'ye satışta.
  • Paşabahçe Kare Tepsi: Servislerinize şıklık katacak bu tepsi, 79,95 TL fiyatla sunuluyor.
  • Yeşil Kapak Saklama Kabı: Mutfakta düzen sağlamak için ideal, 109 TL'ye satılıyor.
  • Kapaklı Kase: Yemekleriniz için şık ve pratik bir seçenek, 79,95 TL.
  • Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı: Gıdalarınızı taze tutacak bu ürün, 129 TL.
  • 2'li Erzak Kabı: Mutfak düzeninizi sağlayacak bu pratik çözüm, 99,95 TL.
  • Borcam Tepsi: Fırın yemekleriniz için ideal olan bu tepsi, 149 TL'ye alıcılarını bekliyor.

Bu katalog, yıl sonu indirimleriyle birlikte vatandaşlara mutfak tekstilinden, ev eşyalarına kadar geniş bir yelpazede ürün seçeneği sunuyor. Hem kalite hem de uygun fiyat anlayışını bir araya getiren ŞOK marketler, aktüel ürünler kataloğuyla vatandaşların bütçesine katkıda bulunmaya devam ediyor. Bu katalog, özellikle yılbaşı öncesi ev ihtiyaçlarını yenilemek veya hediye almak isteyenler için cazip bir fırsat olarak öne çıkıyor.

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ŞOK 24 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğunu Yeniledi! Teknoloji ve Yılbaşı Ürünleri Bir Arada! ŞOK 24 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğunu Yeniledi! Teknoloji ve Yılbaşı Ürünleri Bir Arada!
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