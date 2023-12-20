ŞOK 23 Aralık Cumartesi Aktüel Ürünler Kataloğu Duyuruldu! Yıl Sonu İndirimleri Geldi!

Yıl sonuna özel ŞOK marketlerinin sunduğu indirimler yazımızda! 23 Aralık aktüel ürünler kataloğunda neler var?

ŞOK 23 Aralık Cumartesi Aktüel Ürünler Kataloğu Duyuruldu! Yıl Sonu İndirimleri Geldi!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-12-2023 12:28

Yıl sonuna doğru 2024'e özel kampanya başlatanlar kervanına yenisi eklendi. ŞOK marketler zinciri, 23 Aralık tarihinden itibaren geçerli olacak yeni kataloğunu yayınladı. Bu katalogda ev yaşamını kolaylaştıracak pek çok ürün indirimli fiyatlarla sunuluyor. ŞOK'ta satılacak ürünler ve indirimli fiyatları şu şekilde sıralanıyor.

ŞOK 23 Aralık Aktüel Ürünler Kataloğu

  • Çift Kişilik Pamuklu Battaniye, evinizin konforunu artıracak, 185 TL fiyat etiketiyle.
  • Tek Kişilik Pamuklu Battaniye, soğuk kış günlerinde sıcak bir dokunuş için 165 TL.
  • Kadın/Erkek Gondol Terlik, evde rahat adımlar için 64,95 TL.
  • Kadın Düğmeli Soft Pijama Takımı, şıklığı ve rahatlığı bir arada sunan tasarım 319 TL.
  • Kadın Süpersoft Alt, ev giyiminin konforunu hissettiren ürün 199 TL.

  • Sıcak Su Torbası, soğuk havalarda sıcak bir dokunuş için 39,95 TL.
  • Uyku Çorabı, ayaklarınızı sıcak tutacak 27,95 TL.
  • Paşabahçe Kare Tepsi, servislerinizde şıklık katmak için 79,95 TL.
  • Yeşil Kapak Saklama Kabı, mutfakta düzen sağlamak için 109 TL.
  • Kapaklı Kase, lezzetli yemekleriniz için şık bir seçenek 79,95 TL.
  • Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı, gıdalarınızı taze tutacak, 129 TL.
  • 2'li Erzak Kabı, mutfak düzeniniz için pratik bir çözüm, 99,95 TL.
  • Borcam Tepsi, fırın yemekleriniz için ideal, 149 TL.

ŞOK marketlerde bu ürünler, hem kaliteli hem de uygun fiyatlarla tüketicilere sunuluyor. Bu indirimli ürünlerle, ev yaşamınızı daha keyifli ve konforlu hale getirebilir, ihtiyaçlarınızı ekonomik bir şekilde karşılayabilirsiniz. Yıl sonuna özel bu indirimler, günlük yaşamınıza değer katacak ürünler içeriyor.

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