Soğuk Kış Gecelerine Sıcak Destek: Doğalgaz Faturalarınız Ücretsiz 3 Taksitle Ödeniyor!

Soğuk kış aylarında doğalgaz faturalarıyla baş etmek herkes için zorlayıcı olabilir. Ancak Kuveyt Türk Bankası, bu zorluğa sıcak bir çözüm getiriyor! Doğalgaz faturası ödemelerinde yaşanan zorlukları hafifletmek amacıyla başlatılan kampanya, vatandaşlara ücretsiz taksit fırsatı sunuyor. Kuveyt Türk, özellikle kış aylarında artan doğalgaz kullanımına dikkat çekerek, bu kampanya ile vatandaşlarına ekonomik bir nefes aldırmayı hedefliyor.

Sms Gönder, Doğalgazın Keyfini Çıkar: Kuveyt Türk'ten Yepyeni Bir Destek Kampanyası!

Kuveyt Türk Bankası, doğalgaz faturalarını ödeme konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlara destek olmak amacıyla bir kampanya başlattı. Bankanın bu özel kampanyasından yararlanmak için müşterilerin yapması gereken tek şey, ödeme öncesinde "ONAY IGDAS" yazıp 2848'e SMS göndermek. Bu basit adım, doğalgaz faturalarını ücretsiz 3 taksitle ödeme fırsatını beraberinde getiriyor.

Kuveyt Türk Bankası, doğalgaz faturası ödemelerini kolaylaştırmak ve vatandaşlarına ekonomik bir rahatlık sağlamak amacıyla özel bir kampanya düzenliyor. İşte kampanyanın detayları:

Taksit İmkanı: Kuveyt Türk Bireysel Kredi Kartları ile 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yapılan ödemeler, ücretsiz olarak 3 takside bölünecek. Bu avantajlı taksit fırsatı, minimum 100 TL maksimum 7500 TL tutarındaki işlemlerde geçerli olacak.

Katılım Şartları: Kampanyaya katılmak isteyen müşterilerin, ödeme öncesinde "ONAY IGDAS" yazıp 2848'e SMS göndermeleri gerekiyor. Ayrıca, kampanyadan çıkmak isteyenler de "IPTAL IGDAS" yazarak 2848'e SMS gönderebilirler.

Tek Seferlik Katılım: Kampanyaya bir kere katıldıktan sonra, çıkış yapılana kadar gerçekleştirilen tüm işlemler ücretsiz 3 taksit yapılacak. Ancak, katılım yapılmadan önceki işlemler sonradan taksitlendirilmeyecek.

Kampanyaya Dahil Kartlar: Sağlam Kart, Sağlam Kart Genç, Sağlam Kart Kampüs, Özel Bankacılık World Elite Kredi Kartı ve Miles&Smiles Kuveyt Türk Bireysel Kredi Kartları kampanyadan yararlanabilecek.

Bankanın Yetkisi: Kuveyt Türk, gerekli gördüğü durumlarda kampanyayı sonlandırma ve şartlarında değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Bu özel kampanya ile Kuveyt Türk Bankası, müşterilerine sadece finansal bir destek sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kış aylarında doğalgaz kullanımının avantajlarını daha da artırmayı amaçlıyor.