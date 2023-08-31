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SMS ile şipşak kredi verilecek: Bankadan anında ödeme haberi az önce geldi! Yarın sabah 10'dan sonra ödemeler verilecek

Finansbank müşterilerine müjdeli bir haber! QNB Finansbank, bireysel tüketici kredisi başvurularını hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek isteyen her vatandaşa yönelik yeni bir kampanyayı duyurdu.

SMS ile şipşak kredi verilecek: Bankadan anında ödeme haberi az önce geldi! Yarın sabah 10'dan sonra ödemeler verilecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-08-2023 20:36

Yarın sabah 10'dan sonra ödemeler verilecek! SMS ile şipşak kredi verilecek: Bankadan anında ödeme haberi az önce geldi- Finansbank müşterilerine müjdeli bir haber! QNB Finansbank, bireysel tüketici kredisi başvurularını hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirmek isteyen her vatandaşa yönelik yeni bir kampanyayı duyurdu. Artık cep telefonunuz üzerinden kolayca başvuru yaparak anında kredi onayı alabileceksiniz. Finansbank tarafından sunulan bu özel fırsat ile hayallerinizi ertelemek yok!

Kredi Başvurularınız Aynı Gün İçinde Sonuçlanıyor!

QNB Finansbank'ın Bireysel Kredi kampanyası, acil ihtiyaçlarınızı karşılamak isteyen herkes için ideal bir çözüm sunuyor. Başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra kredi sonucunuzu aynı gün içinde öğrenebilirsiniz. Bu hızlı işlem sayesinde ihtiyaçlarınızı hemen karşılayabilirsiniz.

Uygun Faiz Oranları ile Kolay Kredi Ödeme İmkanı

Kampanyaya katılarak onay alan vatandaşlar, uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemelerini gerçekleştirme fırsatı elde ediyorlar. QNB Finansbank müşterisi olan kişiler ise bu krediyi istedikleri zaman hesaplarına aktararak kullanabiliyorlar. İhtiyaçlarınızı karşılamak artık daha kolay ve erişilebilir.

Hemen Başvur, Aynı Gün İçinde Kullanmaya Başla!

Eğer acil bir ihtiyacınız varsa, QNB Finansbank Bireysel İhtiyaç Kredi kampanyasına katılabilirsiniz. Başvurunuzu hızla gerçekleştirdikten sonra aynı gün içinde işlem tamamlanacak ve ihtiyaç kredinizi kullanmaya başlayabileceksiniz. Kampanya kapsamında sunulan düşük faiz oranları ile 2023 yılı boyunca ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen herkesin faydalanabileceği bir fırsat sunuluyor.

SMS ile Kolay Başvuru İmkanı

Başvuru yapmak artık çok daha kolay! QNB Finansbank üzerinden TC kimlik numaranızı 5030'a göndererek 33.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvurunuzdan sadece beş dakika sonra kredi sonucunuzu öğreneceksiniz. Onay almanız durumunda, belirlenen limit dahilinde en yakın banka şubesine giderek kredinizi kullanabilirsiniz.

Eğer internet bankacılığı kullanıyorsanız, SMS onayı aldığınızda banka size şubeye gitmeden de krediyi kullanma imkanı sunacaktır. 33.000 TL'ye kadar olan krediler için 36 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır. Dilerseniz krediyi 3 ay ertelemeli olarak da kullanabilirsiniz.

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