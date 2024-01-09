SMS ile Başvuru Yapanlar PTT'ye Koşuyor! Nakit Paraya Sıkışanlara 50 bin TL Takviye...

Hızlı kredi desteğiyle pek çok vatandaşa anlık ödeme yapılıyor. Artan nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak devlet destekleri ve bankaların sunduğu uygun kredi seçenekleri bulunuyor. Emeklilerin finansal ihtiyaçlarını gidermeye yönelik önemli bir destek sağlamaktadır. Özellikle PTT ve Aktif Bank iş birliğiyle sunulan emeklilere yönelik ihtiyaç kredisi kampanyası, nakit sıkıntısı çeken emekliler için önemli bir fırsat sunuyor.

Hızlı Nakit Desteği 50 Bin TL Oldu

Aktif Bank ve PTT tarafından sunulan bu kampanya, maaşını PTT’den alan emeklilere yöneliktir. Kefilsiz ve şartsız olarak sunulan bu kredi, SMS ile kolay başvuru imkanıyla dikkat çekiyor. Emeklilere sunulan bu kredi, 50 bin TL'ye kadar kullanım imkanı sağlıyor ve 36 aya kadar vade seçenekleri bulunuyor.

Başvurular SMS ile Kabul Ediliyor

Aktif Bank üzerinden sunulan bu krediye başvurmak için, emeklinin maaşını PTT’den alması yeterli oluyor. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için, emekliler "PTT" yazıp boşluk bıraktıktan sonra T.C. kimlik numaralarını yazarak 3050 numarasına göndermelidir. Kredi onayı alan kişilere anında 50 bin TL’ye kadar kredi hesaplarına aktarılıyor. Aktif Bank’ın PTT’den emeklilere sunulan SMS Kredi kampanyasına göre, 50.000 TL kredi için 36 ay vadede aylık 2 bin 698 TL taksit hesaplanıyor. Bu hesaplama ile, emekliler 50 bin TL krediyi aylık 2 bin 698 TL taksitlerle geri ödeyebilecekler.

Siz de PTT aracılığı ile alacağınız ödemeleri kontrol edebilmek adına şubeye gidebilirsiniz. TC kimlik ile yapacağınız başvurularda anlık kontrol sağlanır ve nakit ödeme yapılır. Düşük faizli kredi kampanyalarına da yine resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.