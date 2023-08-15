Skoda vatandaşları çıldırtacak! Octavia fiyatları herkesi dumur edecek!

Octavia fiyatları herkesi dumur edecek! Skoda vatandaşları çıldırtacak- Otomobil dünyasının öne çıkan isimlerinden biri olan Skoda, Octavia modelinin güncel fiyatlarını açıkladı. Skoda Octavia, üstün performansı, şık tasarımı ve geniş iç hacmiyle sürücülerin ilgisini çekiyor.

C sınıfı sedan pazarının öne çıkan oyuncularından biri olan Skoda Octavia, yüksek donanım seviyesi ve geniş iç mekanıyla dikkat çekiyor. Lüks tasarımıyla öne çıkan Octavia, sürücülere hem konforlu hem de fonksiyonel bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

Arka koltukları katlayarak kullanım alanını genişletebilen Octavia, tam 1530 litrelik depolama alanıyla da pratik bir kullanım sağlıyor. Bu özellik, aile gezileri veya büyük alışverişler sırasında ihtiyaç duyulan depolama alanını sağlamada önemli bir rol oynuyor.

Skoda Octavia'nın farklı versiyonları ve güncel fiyatları şu şekildedir:

Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG: ₺1.264.900

Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG: ₺1.354.900

Premium 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG: ₺1.437.900

Premium 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG: ₺1.527.900

Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG: ₺1.734.900

RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4: ₺2.809.900

Combi Sportline 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG: ₺1.804.900

Combi Scout 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG: ₺1.834.900

Combi RS 2.0 TDI SCR 200 PS DSG 4x4: ₺2.879.900

Skoda Octavia'nın sunduğu farklı seçenekler ve geniş iç hacmi, otomobil tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor. Hem konfor hem de performans odaklı bir deneyim sunan Octavia, otomobilseverlerin tercihleri arasında yerini koruyor.