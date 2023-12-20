Skoda Superb Fiyat Listesini Duyurdu! Aralık 2023'te Skoda Almanın Tam Zamanı!

Skoda Superb fiyatları ve özellikleri açıklandı. Aralık 2023'teki güncel kampanya ve detaylar ortaya çıktı.

Skoda Superb Fiyat Listesini Duyurdu! Aralık 2023'te Skoda Almanın Tam Zamanı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-12-2023 20:30

Skoda, D sınıfı sedan araç pazarında Superb modeliyle dikkatleri üzerine çekiyor. Volkswagen Passat ve Opel Insignia gibi rakiplerinin üretimini durdurmasıyla bu segmentte Skoda Superb, geniş iç hacmi, donanım zenginliği ve performans özellikleriyle öne çıkıyor.

Skoda Superb, 595 litrelik büyük bagaj hacmi ile özellikle geniş aileler ve uzun yolculuklara çıkan sürücüler için ideal bir seçenek sunuyor. Aracın geniş iç mekanı, konforlu bir sürüş deneyimini garantiliyor. 1.609.900 TL başlangıç fiyatıyla sunulan Skoda Superb, zengin standart donanım özellikleriyle de kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Araç, otomatik şanzıman, çeşitli multimedya sistemleri ve güvenlik donanımları gibi opsiyonel özellikleriyle hem konforlu hem de güvenli bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

Skoda SuperB Özelilkleri

1.5 litrelik motor ve DSG şanzıman kombinasyonuyla Skoda Superb, 150 beygirlik gücüyle etkileyici bir performans sunuyor. Bu motor seçeneği, şehir içindeki manevra kabiliyeti ve uzun yolculuklardaki yakıt verimliliği ile kullanıcıları memnun ediyor. Skoda Superb'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, uygun maliyetli yakıt tüketimi. Hem şehir içinde hem de şehirlerarası kullanımda ekonomik bir sürüş sunan Superb, sürüş keyfini bütçe dostu bir deneyimle birleştiriyor. D sınıfı sedan otomobil severler için Skoda Superb, geniş iç hacmi, zarif tasarımı ve modern donanımıyla bu segmentteki bir boşluğu dolduruyor. Skoda'nın yenilikçi ve konforlu çözümlerini sunan Superb, fiyat-performans dengesiyle de dikkat çekiyor.

Skoda Superb Araç Fiyatları Aralık 2023

Skoda Superb modelinin Aralık ayı itibarıyla güncel fiyat seçenekleri şu şekilde:

  • Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG modeli 1.609.900 TL,
  • Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG modeli 1.784.900 TL,
  • Prestige 1.5 TSI ACT 150 PS DSG modeli 2.059.900 TL,
  • Sportline 1.5 TSI ACT 150 PS DSG modeli 2.189.900 TL,
  • L&K Crystal 1.5 TSI ACT 150 PS DSG modeli 2.329.900 TL fiyat etiketleriyle satışa sunuluyor.
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