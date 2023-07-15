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Skoda Scala’ya çifter çifter zam! Kaç para oldu? İşte Scala’nın yeni fiyatı

Skoda, geçtiğimiz günlerde tüm modellerinin fiyat listesini güncellediğini duyurmuştu. Yeni fiyat listesine göre, Scala modeline büyük bir zam yapıldığı ortaya çıktı.

Skoda Scala’ya çifter çifter zam! Kaç para oldu? İşte Scala’nın yeni fiyatı
Yayın Tarihi : 2023-07-15 14:38

Kaç para oldu? İşte Scala’nın yeni fiyatı! Skoda Scala’ya çifter çifter zam-  Skoda, geçtiğimiz günlerde tüm modellerinin fiyat listesini güncellediğini duyurmuştu. Yeni fiyat listesine göre, Scala modeline büyük bir zam yapıldığı ortaya çıktı. Bu zamın ardından Skoda, Scala modeline bir zam daha uyguladığını duyurdu ve bu yeni zam miktarının 17 bin 334 TL olduğu öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte, Skoda Scala'ya ilgi duyan potansiyel müşteriler, yeni fiyat listesini merak etmeye başladı.

İşte Skoda Scala'nın güncel fiyatları:

  • Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG fiyatı: 1.042.234 TL
  • Elite 1.0 TSI 110 PS DSG fiyatı: 1.103.251 TL
  • Premium 1.0 TSI 110 PS DSG fiyatı: 1.250.708 TL
  • Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG fiyatı: 1.342.218 TL

Skoda Scala'nın fiyatlarına yapılan zamla birlikte, aracın daha önceki fiyatlarına kıyasla önemli bir artış yaşandığı görülmektedir. Bu durum, potansiyel alıcıların araç satın alma kararlarını etkileyebilir. Skoda Scala'yı tercih etmek isteyen kişiler, güncel fiyatları göz önünde bulundurarak kararlarını vermelidirler.

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