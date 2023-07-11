Skoda Octavia fiyatı şaha kalktı! Böyle zam görülmedi! Octavia’nın yeni fiyatı dumur etti!

Octavia’nın yeni fiyatı dumur etti! Skoda Octavia fiyatı şaha kalktı! Böyle zam görülmedi- Çek otomobil üreticisi Skoda, bu ayki fiyat güncellemesiyle Octavia modeline tam 156 bin TL zam yaptığını duyurdu. Bu zamla birlikte Skoda Octavia'ya ilgi duyanlar, aracın yeni fiyatını araştırıyor.

Skoda Octavia, size özgürlük hissi yaşatan geniş iç mekanıyla, estetik tasarımıyla göz zevkinize hitap ederken aynı zamanda işlevselliği de ön planda tutan özgün bir dizayna sahiptir. Araçta bulunan yardımcı teknolojiler ve gelişmiş güvenlik özellikleri ise her an elinizin altında olup sizi desteklemektedir. Skoda Octavia'nın kapısını kapattığınız anda, kendinize yakın hissedeceğiniz bir deneyim sunmaktadır.

Skoda Octavia'nın güncel fiyatları ise şu şekildedir:

Elite 1.0 TSI e-TEC 110 PS DSG fiyatı: 1.329.900 TL

Elite 1.5 TSI ACT e-TEC 150 PS DSG fiyatı: 1.329.900 TL

Bu fiyatlar, Skoda Octavia'nın yeni zam sonrası güncellenen fiyatlarıdır. Octavia'ya sahip olmak isteyenler, bu fiyatları dikkate alarak araç hakkında daha fazla bilgi edinebilirler.

Skoda Octavia'nın teknik özellikleri, farklı motor seçenekleriyle güçlendirilmiş bir performans sunmaktadır. İşte Octavia'nın 1.0 TSI/110 PS ve 1.5 TSI/150 PS motor seçeneklerinin teknik detayları:

1.0 TSI/110 PS:

Motor: Turboşarjlı benzinli ve 48V elektrik motorlu mild hybrid motor

Silindir sayısı/Silindir hacmi (cc): 3/999

Maksimum güç (PS/dd): 110/5,500

Maksimum tork (Nm/dd): 200/2,000–3,000

Azami hız (km/s): 208 (201)

1.5 TSI/150 PS:

Motor: Turboşarjlı benzinli ve 48V elektrik motorlu mild hybrid motor

Silindir sayısı/Silindir hacmi (cc): 4/1,498

Maksimum güç (PS/dd): 150/5,000–6,000

Maksimum tork (Nm/dd): 250/1,500–3,500

Azami hız (km/s): 230 (218)

Octavia'nın farklı motor seçenekleri, kullanıcılara yüksek performans ve verimlilik sunmayı amaçlamaktadır. Turboşarj ve 48V elektrik motorlu mild hybrid sistem, güçlü bir motor performansıyla birlikte daha düşük yakıt tüketimi ve daha çevreci bir sürüş deneyimi sağlamaktadır. Ayrıca, Octavia'nın yüksek hızlanma ve üstün sürüş dinamikleri, sürücülere keyifli bir sürüş deneyimi sunmaktadır.