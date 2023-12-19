Skoda Kamiq Fiyatlarında Aralık İndirimi Var! Renault Clio da Kampanyaya Katıldı!

Skoda marka araçlarda büyük fırsat sizleri bekliyor. Aynı zamanda Renault'ta da fırsatlar bitmek bilmemekte. Skoda'nın SUV segmentindeki popüler modeli Kamiq ve Renault'un sevilen modeli Clio, Türkiye otomobil pazarında rekabet eden iki önemli seçenek olarak öne çıkıyor. Özellikle Skoda Kamiq, uygun fiyatlı bir SUV seçeneği olarak dikkat çekiyor.

SUV Otomobil Arayanlar Dikkat!

Skoda Kamiq, Aralık ayı itibarıyla 1.249.900 TL gibi rekabetçi bir başlangıç fiyatıyla sunuluyor. Bu fiyatlandırma, Kamiq'in segmentindeki diğer araçlarla kıyaslandığında uygun bir seçenek olduğunu gösteriyor. Renault Clio'nun teknolojik ve hibrit versiyonu olan techno esprit alpine E-Tech full hybrid modeli, 1.286.900 TL fiyat etiketiyle piyasada yer alıyor. Bu karşılaştırma, Skoda Kamiq'in benzer özellikler sunarken daha uygun fiyatlı bir alternatif olduğunu ortaya koyuyor. Renault Clio'nun başlangıç modeli 852.000 TL'ye sunulurken, Skoda Kamiq'in başlangıç versiyonu daha düşük bir fiyat etiketi taşıyor. Bu nedenle Kamiq'in bütçe dostu bir seçenek olarak öne çıktığını söyleyebiliriz.

Skoda Kamiq ve Renault Clio Fiyat Listesi - Aralık 2023

Skoda Kamiq'in 16 Aralık 2023 tarihli fiyat listesi şu şekilde:

Elite 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.249.900 TL

Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.349.900 TL

Premium 1.0 TSI 110 PS DSG: 1.407.400 TL

Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG: 1.507.400 TL

Renault Clio'nun aynı tarihli fiyat listesi ise şöyle:

equilibre 1.0 SCe 65 hp: 852.000 TL

equilibre 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 949.900 TL

evolution 1.0 TCe x-tronic 90 hp: 988.900 TL

techno esprit alpine 1.0 TCe x-tronic 90hp: 1.041.900 TL

techno esprit alpine E-Tech full hybrid 145hp: 1.286.900 TL

Bu fiyat listeleri, otomobil alıcılarının bütçelerine ve ihtiyaçlarına uygun bir seçim yapmalarına yardımcı olabilir. Her iki model de farklı özellikler ve fiyat aralıklarıyla geniş bir seçenek sunuyor.