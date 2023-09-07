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Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın

Yüksek zekaya sahip insanlar aşağıdaki resimlerde o varlığı ayırt edebiliyor

Siz De Yüzde 5'lik IQ'su Yüksek Kişiler Arasında Olabilirsiniz! Hemen Kurbağaya Bakın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-09-2023 23:33

Optik illüzyon testleri her vatandaşın zaman zaman ilgisini çekmekte. Özellikle de yüksek IQ'ya sahip olan bireyler kimi testleri resme anında bakarak bulurken IQ ölçmede de bu optik illüzyon testleri çok kullanılıyor. Insanların sadece %5'lik kısmı aşağıda bulunan resimdeki gizlenmiş kurbağayı 10 saniyede bulabiliyor. Eğer ki 10 saniye içinde Siz de birbirinden farklı renkler arasında gizli kurbağayı bulabilirseniz IQ seviyeniz oldukça yüksekte demektir.  O zaman optik illüzyon testini çözmek için hemen resme bakıp kurbağayı aramaya başlayın.

Geçmiş zamanlardan beri görsel ilizyonlar çok dikkat çekmekte. Bir nesnenin çiziminin beyne olduğundan farklı bir şekilde yansıtılmasına verilen ad Optik yanılsama olarak bilinirken inanılmaz derecede şekil değiştiren resimler insanların IQ seviyesini belirleyebiliyor. Uzmanların paylaştığı aşağıdaki resimde gizlenmiş olan kurbağayı 10 saniyede bulan kişi sayısı %5 olarak açıklanmış bulunuyor

Sadece yüzde beşlik kesim kurbağayı görebiliyor. Yukarıda yer alan illüzyon resminde bulunan kurbağayı IQ seviyesi yüksek olan insanlar çok kısa sürede bulabiliyor. Siz de yapraklar arasına gizlenmiş olan kurbağayı kaç saniyede bulduğunuzu tespit edebilirsiniz.

YÜKSEK IQ SEVİYELİ İNSANLAR GÖRÜYOR

Bu ve bunun gibi bir çok resimlerde ya aradaki fark sorulmakta ya da resimde gizlenmiş olan varlığın bulunması istenmekte. Yukarıdaki kurbağayı 10 sn'de bulabildiyseniz tebrik ederiz. Siz de IQ seviyesi yüksek bireyler arasındasınız. Eğer ki bulamadıysanız daha dikkatli bakmanız gerekmektedir. 

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