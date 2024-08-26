Siyah Kalp'ten yeni afiş yayınlandı

Yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yeni sezonda Show TV’de izleyici karşısına çıkacak ‘Siyah Kalp’ dizisinin çekimleri Kapadokya’da devam ediyor. Yayınlanan ilk tanıtımın ardından merak uyandıran diziden teaser afiş de geldi.

Siyah Kalp'ten yeni afiş yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-08-2024 16:31

Tims&B Productions’ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, yeni sezonda Show TV’de ekranlara gelecek olan “Siyah Kalp” dizisinin çekimleri Kapadokya’da devam ediyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizinin ilk tanıtımı büyük ilgi görmüş, şimdi de teaser afişi yayınlandı.

Kapadokya’nın En Güçlü Ailesinin Hikayesi

“Siyah Kalp”, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizemli ve entrika dolu hikayesini ekranlara taşıyacak. Aşk, gizem ve tutkunun buluştuğu bu dizi, sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak izleyicileri ekran başına kilitleyecek.

Herkes Haklı, Kimse Masum

Geçmişin saklı defterlerinin yıllar sonra açılacağı dizide, herkes haklı, kimse masum değil. Entrikalarla örülü bir ailenin güç ve iktidar savaşının ortasında yaşanacak mücadeleler ve aşk hikayeleri, izleyicileri derinden etkileyecek.

 

İddialı Kadro

Dizinin kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Leyla Tanlar (Sevilay), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.

“Siyah Kalp”, yakında Show TV’de izleyicilerle buluşacak. Gizem ve entrikanın eksik olmayacağı bu yeni yapım, şimdiden büyük bir merak uyandırmış durumda.

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