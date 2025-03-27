Siyah Kalp dizisine yeni bir karakter dahil oluyor!

Show TV’nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği dizisi Siyah Kalp, bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde başarılı oyuncu Erkan Bektaş, Halil karakteriyle dizinin kadrosuna katılıyor.

Halil'in Gelişi, Kapadokya’yı Nasıl Etkileyecek?

Siyah Kalp dizisinin yeni bölümünde, Nuh ve Melek’in yıllardır kayıp olan babası Halil, Kapadokya'ya geri dönüyor. Halil’in gelişi, Nuh, Melek ve Sumru başta olmak üzere herkesin hayatını derinden etkileyecek. Hikmet ile gizli bir iş birliği içine girecek olan Halil'in hamleleri, olayları bambaşka bir boyuta taşıyacak. Bu yeni gelişme, Siyah Kalp izleyicilerini ekran başına kilitleyecek.

Siyah Kalp'in Güçlü Kadrosu

Dizinin güçlü kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi usta oyuncular yer alıyor. Murat Saraçoğlu ve Evren Karabıyık Günaydın’ın yönetmenliğini üstlendiği, Yıldız Tunç’un senaryosunu yazdığı dizi, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Siyah Kalp, yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak!