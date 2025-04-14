Siyah Kalp Dizisine Sürpriz İsim: Andaç Rolüyle Kadroya Katılıyor

Show TV’nin sevilen dizisi Siyah Kalp, oyuncu kadrosuna yeni bir ismi dahil ediyor. Son olarak Kuruluş Osman dizisinde izleyici karşısına çıkan İrfan Ateş, Andaç karakteriyle diziye konuk oluyor. Başarılı oyuncunun performansı şimdiden merakla bekleniyor.

Sevilay’ın Abisi Andaç Geliyor

Yapımcılığını Tims&B Productions’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Murat Saraçoğlu’nun oturduğu Siyah Kalp, yeni karakterlerle hikayesini derinleştirmeye devam ediyor. Ateş, dizide Leyla Tanlar’ın canlandırdığı Sevilay karakterinin abisi Andaç’a hayat verecek.

Kapadokya’nın büyüleyici atmosferinde çekilen dizide Andaç karakteri, ailenin geçmişine dair sırları ve dramı da beraberinde getirecek. Bu gelişme, dizideki gerilimi artırarak seyirciyi ekran başına kilitleyecek.

Sezon Finali Yerine Uzatma Kararı

Başlangıçta 26. bölümde final yapması planlanan Siyah Kalp, reytinglerde gösterdiği başarı sayesinde sezon sonuna kadar uzatıldı. Eğer izlenme oranları stabil şekilde devam ederse, dizinin yeni sezonda da yoluna devam etmesi bekleniyor. Yeni karakterlerin dahil olmasıyla hikayeye yeni soluklar katılması hedefleniyor.