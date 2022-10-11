Sitare Akbaş'tan yeni film!

Ödüllü oyuncu Sitare Akbaş, ‘TEK YÜREK-İmalat Harbiye’ filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor. Cb Filmin yapımcılığını üstlendiği, Serdar Çetinkaya’nın yöneteceği Eskişehir ve Ankara’da çekimleri gerçekleşecek olan filmde ‘Suzan’ isminde, hikaye gereği hasta çocuğu için mücadele eden sevgi dolu bir anne karakterine hayat verecek olan güzel oyuncu, önümüzdeki günlerde kamera karşısına geçecek. Geçmiş ve günümüzde Ankaragücü taraftarının iki farklı mücadele için tek yürek oluşunu anlatan hikayede başrol oynayacak olan Akbaş, rolü için hazırlıklara başladı. Önümüzdeki yıl sinema izleyicisi ile buluşacak olan film, konusu ve kuvvetli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor..