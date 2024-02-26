Sinema Dünyasının Değerli İsmi Tolga SavacI Hayatını Kaybetti

Sinema Dünyasının Değerli İsmi Tolga SavacI Hayatını Kaybetti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 26-02-2024 18:51

60 yaşındaki ünlü sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'nin tanınmış ses sanatçısı ve yazarı Onur Akay tarafından duyurulan bu üzücü haber, magazin dünyasını derin bir üzüntüye boğdu.

Tolga Savacı Kimdir?

İstanbul'da 6 Mayıs 1963 tarihinde doğan Tolga Savacı, Türk sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden biridir. Ablası Sibel Savacı'nın yanı sıra Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi bulunmaktadır. Fransız Koleji'nde eğitim görmüş ve ardından mankenlik kariyerine adım atmıştır. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya giden Savacı, burada iki yıl boyunca İtalya, Almanya ve Fransa'da mankenlik yapmıştır. Ayrıca gençliğinde su topu oynayarak ve motosiklet yarışçılığı yaparak da dikkat çekmiştir.

Üzücü Açıklama

Magazin dünyasında 'Felaket Tellalı' lakabı ile tanınan Onur Akay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Savacı'nın ani ölümünü duyurdu. Akay, "Maalesef Tolga Savacı’yı çok genç yaşta kaybettik. Kalp krizinden hayatını kaybettiğini öğrendim. Çok acı, çok üzücü, mekânı cennet olsun inşallah" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

Türk sinemasına ve televizyonuna katkılarıyla tanınan Tolga Savacı'nın ölümü, sevenleri ve meslektaşları arasında derin bir üzüntü yarattı. Savacı'nın rol aldığı filmler ve televizyon projeleri, Türk eğlence dünyasında önemli bir yer tutmaktadır. Onun yetenekleri ve kişiliği, sinema camiasında özlemle anılacaktır.

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