Şimdi yandık! İnşaat demir fiyatlarına okkalı zam geldi! Haziran 2023 demir fiyat listesi!

Dolar kurundaki yükseliş, demir fiyatlarını etkileyerek inşaat sektöründe büyük bir zam dalgasına neden oldu. İnşaat demir fiyatları son zamanlarda ciddi bir artış gösterdi. Özellikle doların Türk lirası karşısında rekor seviyelere çıkması, demir fiyatlarının yükselmesinde belirleyici bir etken oldu.
Bugün itibarıyla güncel demir fiyatları şu şekildedir:
İnce inşaat demiri fiyatları:
- İstanbul: 16.600 TL
- İzmir: 16.300 TL
- Payas: 16.300 TL
- Karabük: 16.600 TL
Kalın inşaat demiri fiyatları:
- İstanbul: 16.200 TL
- İzmir: 15.900 TL
- Payas: 15.900 TL
- Karabük: 15.900 TL
Demir fiyatlarının yanı sıra hurda fiyatları da önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Güncel hurda fiyatları şu şekildedir:
- İthal Hurda: 380 dolar
- İç Piyasa Hurda: 7.400 TL
Ayrıca, demirin hammaddesi olan kütük fiyatları da sektördeki gelişmeleri yansıtan bir gösterge niteliğindedir. Güncel kütük fiyatları aşağıdaki gibidir:
- Avrupa: 605,0 dolar
- Uzakdoğu: 590,0 dolar
- İç Piyasa: 600,0 dolar
Bu fiyatlar, inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhitler ve diğer sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilmekte ve projelerin maliyetleri üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Dolayısıyla, demir fiyatlarındaki bu yükseliş sektörde birçok kişiyi endişelendirmektedir.