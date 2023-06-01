Şimdi yandık! İnşaat demir fiyatlarına okkalı zam geldi! Haziran 2023 demir fiyat listesi!

Dolar kurundaki yükseliş, demir fiyatlarını etkileyerek inşaat sektöründe büyük bir zam dalgasına neden oldu. İnşaat demir fiyatları son zamanlarda ciddi bir artış gösterdi. Özellikle doların Türk lirası karşısında rekor seviyelere çıkması, demir fiyatlarının yükselmesinde belirleyici bir etken oldu.

Bugün itibarıyla güncel demir fiyatları şu şekildedir:

İnce inşaat demiri fiyatları:

İstanbul: 16.600 TL

İzmir: 16.300 TL

Payas: 16.300 TL

Karabük: 16.600 TL

Kalın inşaat demiri fiyatları:

İstanbul: 16.200 TL

İzmir: 15.900 TL

Payas: 15.900 TL

Karabük: 15.900 TL

Demir fiyatlarının yanı sıra hurda fiyatları da önemli bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Güncel hurda fiyatları şu şekildedir:

İthal Hurda: 380 dolar

İç Piyasa Hurda: 7.400 TL

Ayrıca, demirin hammaddesi olan kütük fiyatları da sektördeki gelişmeleri yansıtan bir gösterge niteliğindedir. Güncel kütük fiyatları aşağıdaki gibidir:

Avrupa: 605,0 dolar

Uzakdoğu: 590,0 dolar

İç Piyasa: 600,0 dolar

Bu fiyatlar, inşaat sektöründe faaliyet gösteren müteahhitler ve diğer sektör temsilcileri tarafından yakından takip edilmekte ve projelerin maliyetleri üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Dolayısıyla, demir fiyatlarındaki bu yükseliş sektörde birçok kişiyi endişelendirmektedir.