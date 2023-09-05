Şimdi alan aldı, sonra patlarsınız! Peugeot iki modelinde evlere şenlik indirim yaptı! Vatandaş bayilere akın etti!

Fransız otomobil üreticisi Peugeot, sevilen SUV modelleri 3008 ve 5008 için Ağustos 2023'e özel fiyat güncellemeleri sunuyor. Bu avantajlı fırsatları yakalamak için son birkaç gününüz olduğunu unutmayın!

Peugeot 3008 SUV

Peugeot'un şık tasarıma sahip kompakt SUV modeli olan 3008, yüksek donanım seçenekleri ve sürüş keyfi ile öne çıkıyor. Ağustos 2023 kampanyası kapsamında, Peugeot 3008'in baz modeli 200 bin TL'den başlayan cazip bir fiyatla sunuluyor. Bu rakam, sınıfındaki rakiplerine göre oldukça rekabetçi bir seçenek sunuyor.

Peugeot 5008 SUV

Aileler için ideal bir tercih olan Peugeot 5008, geniş iç mekanı ve kullanışlılık özellikleriyle dikkat çekiyor. Ağustos 2023 kampanyasında, Peugeot 5008'in baz modeli 240 bin TL'den başlayan bir fiyatla sunuluyor. Bu, büyük bir aile SUV'su için oldukça çekici bir teklif olarak öne çıkıyor.

Peugeot'un sevilen SUV modellerine sahip olmak istiyorsanız, zam gelmeden önce bu avantajlı teklifleri değerlendirmeniz gerekiyor. Peugeot bayileri, size en uygun teklifi sunmak için hazır bekliyor. Bu fırsatları kaçırmayın ve hayalinizdeki SUV'ye sahip olun!

Peugeot'un Dikkat Çeken Ağustos 2023 Fiyat Listesi

Peugeot'un Ağustos ayı güncel fiyat listesi şu şekildedir:

Peugeot 3008 Benzinli Modeller:

Yeni 3008 ACTIVE PRIME 1.2 PureTech 130hp EAT8: 1.746.000 TL

Peugeot 3008 Dizel Modeller:

3008 ACTIVE PRIME 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.799.500 TL

3008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 1.879.000 TL

3008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.146.000 TL

Peugeot 5008 Dizel Modeller:

5008 ALLURE 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.136.000 TL

5008 GT 1.5 BlueHDi 130hp EAT8: 2.376.500 TL

Peugeot 3008 ve 5008, sadece şık tasarımları ve yüksek performanslarıyla değil, aynı zamanda cazip fiyatlarıyla da dikkat çekiyor. Ancak bu fiyatlar her an güncellenebilir, bu nedenle Peugeot hayranları, bu avantajlı tekliflerden yararlanmak için acele etmeliler. Peugeot bayileri, size en uygun seçenekleri sunmak için bekliyor. Hayalinizdeki otomobile sahip olmak artık daha erişilebilir olabilir.