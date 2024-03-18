ŞİMDİ AÇIKLANDI! Cumhurbaşkanı Onay Verdi, Maaş Alan Emeklilere 19-29 Mart Arasında 12400 TL Ödeme Verilecek

Son dakika! Haber geldi! Emekli maaşlarını alan kişiler için destek ödemeleri verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacı olan emekliler kamu bankalarından destek alacak. Devlet destekli ödenecek bu tutar 19-29 Mart Arasında 12400 TL Ödeme olarak hesaplara geçecektir. Nakit ihtiyacı olan emekliler, maaş aldıkları banka şubelerinden hızlı ve anında işlem yaparak hemen aynı gün içinde nakit kredi kullanabilirler. Acil ihtiyacı olan emekliler, şubelere gitmeden de destek alabilirler.

Nakit Kredi Veren Bankalar

Ziraat Bankası

Vakıfbank

Halkbank

PTT

İŞ Bankası

Garanti Bankası

Bu bankalar üzerinden emekli maaşlarını alan herkes, 12400 TL emekli kredisi alabileceklerdir. Emekli kredisi başvurusunu yaptıktan sonra hesaplarınıza yapılacak olan ödemeler banka şubelerine giderek de hemen sizlere verilecektir. Bu krediler 36 ay vadeye kadar uzun vadelerde geri ödemesi yapılır ve nakit kredi olarak emekli maaşlarınızın bulunduğu hesaba yatar.

Başvuru

Başvuru yapmak için emekli maaşınızın olduğu banka şubelerinden ve banka internet sitesi üzerinden işlem yapabilirsiniz. İnternet başvurularınızı sadece bankaların kendi resmi internet sitelerinden yapınız. Ayrıca mobil uygulama kullanan kişilerde banka hesaplarına göre bu ödemeleri alabileceklerdir. Başvuru yapmak istiyorsanız ve nakit kredi kullanmak istiyorsanız, İnternet bankacılığı şifresi ile 19-29 Mart Arasında 12400 TL Ödeme alabilirsiniz.