Sigorta Borçlanmasında Sıra Çırak ve Staja Geldi! Emeklilik Kapıları Sonunda Açıldı!

Bu sene ülkemizde staj ve çıraklık sigortası borçlanması ile ilgili iki önemli değişiklik gerçekleştirildi, bu değişiklikler emeklilik sürecini etkileyen önemli fırsatlar sunuyor. Staj sigortasının doğum borçlanması durumunda başlangıç olarak kabul edilecek.. Bu düzenleme ile anneler, doğum borçlanması yaparken staj sigortası sürelerini de emeklilik hesaplarına ekleyebilecekler. Bu, özellikle çalışan anneler için emeklilik sürecini hızlandıracak bir gelişme. İkinci değişiklik ise 1999 yılından sonra sigortalı olanlar için staj sigortası borçlanma süresinin 2.160 güne çıkarılması. Bu düzenleme sayesinde, 1999 sonrası sigortalı olan ve henüz emeklilik için gerekli prim gün sayısına ulaşamamış kişiler, staj sigortası borçlanması yaparak emeklilik yaşını öne çekebilecekler.

Staj ve çıraklık sigortası borçlanması için başvurular, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) il müdürlüklerine veya sigorta merkezlerine yapılabilir. Başvuru sırasında, adayların staj veya çıraklık sigortası sürelerini gösteren belgeler ile borçlanma bedelinin yatırıldığını gösteren makbuzları ibraz etmeleri gerekmektedir. Staj ve çıraklık sigortası borçlanma bedeli, brüt asgari ücretin yüzde 32’si ile 7.5 katı arasında değişmektedir. 2024 yılında brüt asgari ücretin 2.825,90 TL olduğu dikkate alındığında, borçlanma bedeli 913,27 TL ile 21.249,25 TL arasında değişmektedir.

Borçlanmadan Yararlanmak İçin Şartlar

Staj ve çıraklık sigortası borçlanmasından yararlanmak isteyenler için gerekli şartlar şunlardır:

Sigortalı olarak çalışmak,

En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

Borçlanmak istediği sürenin fiili çalışma süresi olarak kabul edilmesi.

Bu borçlanmadan yararlanamayanlar ise şunlardır:

İşsiz olanlar,

Askerlik yapanlar,

Açıktan çalışanlar,

İsteğe bağlı sigortalılar,

Ev kadını olanlar.

Staj ve çıraklık sigortası borçlanması, emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamak isteyenler için önemli bir fırsat sunmakta ve bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin SGK'nın ilgili mevzuatına göre hareket etmeleri gerekmektedir. Bu düzenlemeler, özellikle genç iş gücü için emeklilik süreçlerini hızlandırıcı etki yapabilir ve bu kişilerin emeklilik haklarını daha erken elde etmelerine olanak sağlayabilir.