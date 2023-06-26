Sigorta başlangıcı 1999, 2000 ve 2008 yılları arasında olanlara erken emeklilik müjdesi geldi! Hemen dilekçe verin!

Hemen dilekçe verin! Sigorta başlangıcı 1999, 2000 ve 2008 yılları arasında olanlara erken emeklilik müjdesi geldi- SGK'nın son açıklamasıyla birlikte erken emeklilik için bekleyenlere büyük bir müjde geldi. Sigorta başlangıcı 1999, 2000 ve 2008 yıllarında olan vatandaşlar için kapılar aralanıyor ve emeklilik süreci daha da kolaylaşıyor. Yaş şartının kaldırıldığı bu düzenleme ile emeklilik için sadece 1800 prim günü yeterli olacak.

SGK'nın duyurusuyla birlikte, SSK veya Bağ-Kur fark etmeksizin sigorta başlangıç tarihi geriye çekilebilecek. Prim ve yaş şartları tamamen değişti ve artık sadece 1800 prim günü biriktirmek, erken emeklilik için yeterli olacak. SGK girişi 1999, 2000 ve 2008 olan vatandaşlar, bu yeni düzenleme ile en az 8 yıl erken emekli olabilecekler.

Bu önemli adımla birlikte, milyonlarca insanı ilgilendiren bu düzenlemenin tüm ayrıntıları ortaya çıktı. Sigorta başlangıcı 1999, 2000 ve 2008 olanlar için getirilen bu erken emeklilik imkanı, EYT (Erken Emeklilik Talepleri) yasası sonrasında yeni bir fırsat olarak karşımıza çıkıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun açıklamasıyla birlikte, sigorta giriş tarihi 1999, 2000 ve 2008 yılları arasında olanlar da erken emeklilik kapsamına dahil olacaklar. Bu düzenleme ile birlikte artık 1800 gün prim biriktirmek, erken emeklilik için yeterli olacak ve yaş şartı aranmayacak.

Bu gelişme, milyonlarca çalışanın beklediği büyük bir müjde olarak kabul ediliyor. Karar, Resmi Gazete üzerinden yayınlanmış ve emeklilik yaşının öne çekildiği düzenlemeye prim indirimi de eklenmiştir. 1999 yılından sonra sigortalı olanlar da EYT kapsamı dışında kalmadan erken emeklilik imkanına sahip olacaklar.

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun duyurusuyla birlikte, bu yeni erken emeklilik yasası kapsamında prim eksikliği olan Bağ-Kur sigortalıları, ev hanımları, 1999'dan sonraki çalışanlar ve stajyerler sevinçle karşılayacak. Tam 8 yıl erken emeklilik imkanı ortaya çıkacak ve bu düzenleme yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendirecek.