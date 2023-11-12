Advert

Sigorta başlangıcı 1992, 1997, 1999, 2008 olana 7200 günle 5 yıl erken emeklilik çıktı! Torba yasa açıldı, terzi, esnaf…

Türkiye'de emeklilik sistemiyle ilgili önemli bir gelişme yaşanıyor. Bağ-Kur'lu esnaflar ve küçük işletmeler çalışanları için emeklilikte yeni bir dönem başlıyor.

Sigorta başlangıcı 1992, 1997, 1999, 2008 olana 7200 günle 5 yıl erken emeklilik çıktı! Torba yasa açıldı, terzi, esnaf…
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-11-2023 21:59

Kabine Toplantısı'nda ele alınan ve Bağ-Kur’luların emeklilik için gerekli prim gün sayısını düşürerek SSK’lılarla eşitlemeyi hedefleyen bu yeni düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı yakından ilgilendiriyor. Peki, bu düzenleme ne anlama geliyor ve esnaflar için erken emeklilik imkanı nasıl sağlanacak? İşte detaylar...

Esnafa Erken Emeklilik Yolda

Bu yeni düzenleme, özellikle 10 ve altında personel çalıştıran küçük işletmeler için büyük bir fırsat. Bu işletmelerde çalışanlar, 7200 gün prim ödeyerek 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanabilecekler. Bu, özellikle esnaf ve tüccarlar için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Bağ-Kur’lulara Erken Emeklilik Kapısı Açılıyor

Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, 1 milyon civarında esnaf ve tüccar, erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürme şansı bulacak. Özellikle bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber gibi esnaf grupları bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan Müjdeli Haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada bu düzenlemenin detaylarını paylaştı. Bakan Işıkhan, "7 bin 200 gün prim ödeyerek, Bağ-Kur’lular 5 yıl öncesinde emeklilik hakkı kazanacak. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bütçe disiplinimiz doğrultusunda bu hedefimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Bağ-Kur 7200 Gün Emeklilik Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Bu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, düzenlemenin henüz bir tarihi olmadığını ancak çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu düzenlemenin, Meclis’te değerlendirilecek olan 2. torba yasa içinde yer alması bekleniyor.

Bu düzenleme, Türkiye’deki emeklilik sistemine yapılacak önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor. Prim gün sayısının düşürülmesiyle sağlanacak erken emeklilik imkanı, özellikle küçük işletmelerde çalışanlar için büyük bir avantaj sağlayacak. Bu, hem sosyal güvenlik sisteminin esnekliğini artıracak hem de esnafların ekonomik refahını iyileştirecek bir adım olarak görülüyor.

Benzer Haberler
Milyoner’de tarihi gece! Eyub İşler, 5 milyon TL Kazandı mı? Ne Kadar Kazandı Milyoner’de tarihi gece! Eyub İşler, 5 milyon TL Kazandı mı? Ne Kadar Kazandı
Kim Milyoner Olmak İster 5 Milyonluk Soru ve Cevabı nedir?Eyub İşler kaç para kazandı? Kim Milyoner Olmak İster 5 Milyonluk Soru ve Cevabı nedir?Eyub İşler kaç para kazandı?
18-72 yaş arasına para yağacak! Ödemeler tanımlandı! e-Devlet'ten başvuran parasını PTT'den çekiyor! 18-72 yaş arasına para yağacak! Ödemeler tanımlandı! e-Devlet'ten başvuran parasını PTT'den çekiyor!
18-35 yaş arası tüm gençlere duyuru yapıldı! SGK kesintisiz 50.000 TL ödemeyi devreye aldı 18-35 yaş arası tüm gençlere duyuru yapıldı! SGK kesintisiz 50.000 TL ödemeyi devreye aldı
20.000 TL %0 faizli nakit para veriliyor! Başvuru şartı yok, trink alıyorsunuz 20.000 TL %0 faizli nakit para veriliyor! Başvuru şartı yok, trink alıyorsunuz
Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 canlı izle şifresiz link Adana Demirspor Fenerbahçe maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 canlı izle şifresiz link
ÇOK OKUNANLAR
Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı
  • 07-11-2023 15:21

Yatakta çıplak halde poz! Kocasıyla özel anını paylaştı

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!
  • 06-11-2023 11:08

Fatih Altaylı o anlara dayanamayıp ağladı!

  • 06-11-2023 12:36

"Yıldızlar Bana Uzak" dizisinden ilk kareler

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı
  • 09-11-2023 12:36

Eda Erdem'in tarzı olay oldu! Sosyal medyayı salladı

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...
  • 07-11-2023 14:51

Meme ameliyatı olup 20 kilo vermişti! Bergüzar Korel'in fit görünümü dikkat çekti...