Sigorta başlangıcı 1992, 1997, 1999, 2008 olana 7200 günle 5 yıl erken emeklilik çıktı! Torba yasa açıldı, terzi, esnaf…

Kabine Toplantısı'nda ele alınan ve Bağ-Kur’luların emeklilik için gerekli prim gün sayısını düşürerek SSK’lılarla eşitlemeyi hedefleyen bu yeni düzenleme, 1 milyon esnaf ve tüccarı yakından ilgilendiriyor. Peki, bu düzenleme ne anlama geliyor ve esnaflar için erken emeklilik imkanı nasıl sağlanacak? İşte detaylar...

Esnafa Erken Emeklilik Yolda

Bu yeni düzenleme, özellikle 10 ve altında personel çalıştıran küçük işletmeler için büyük bir fırsat. Bu işletmelerde çalışanlar, 7200 gün prim ödeyerek 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanabilecekler. Bu, özellikle esnaf ve tüccarlar için önemli bir avantaj olarak görülüyor.

Bağ-Kur’lulara Erken Emeklilik Kapısı Açılıyor

Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, 1 milyon civarında esnaf ve tüccar, erken emeklilik hayallerini gerçeğe dönüştürme şansı bulacak. Özellikle bakkal, kasap, kuaför, ayakkabıcı, berber gibi esnaf grupları bu düzenlemeden yararlanabilecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’ndan Müjdeli Haber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada bu düzenlemenin detaylarını paylaştı. Bakan Işıkhan, "7 bin 200 gün prim ödeyerek, Bağ-Kur’lular 5 yıl öncesinde emeklilik hakkı kazanacak. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve bütçe disiplinimiz doğrultusunda bu hedefimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

Bağ-Kur 7200 Gün Emeklilik Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Bu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği merak konusu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, düzenlemenin henüz bir tarihi olmadığını ancak çalışmaların devam ettiğini belirtti. Bu düzenlemenin, Meclis’te değerlendirilecek olan 2. torba yasa içinde yer alması bekleniyor.

Bu düzenleme, Türkiye’deki emeklilik sistemine yapılacak önemli bir katkı olarak değerlendiriliyor. Prim gün sayısının düşürülmesiyle sağlanacak erken emeklilik imkanı, özellikle küçük işletmelerde çalışanlar için büyük bir avantaj sağlayacak. Bu, hem sosyal güvenlik sisteminin esnekliğini artıracak hem de esnafların ekonomik refahını iyileştirecek bir adım olarak görülüyor.