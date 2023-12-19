Sıfır ve İkinci El Araçlarda %25 İndirim! 6 Ay ve 6 Bin KM Satış Yasağı Uzatıldı!

Araç piyasalarındaki düşüş vatandaşın gözünden kaçmadı. Otomobil fiyatları %25 kadar düştü. 6 ay, 6 bin Km ve 3 araçtan fazla satış yapamama kuralı 1 yıl daha sürecek.

Sıfır ve İkinci El Araçlarda %25 İndirim! 6 Ay ve 6 Bin KM Satış Yasağı Uzatıldı!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-12-2023 17:00

Otomobil sektöründe yıl sonuna doğru yaşanan hareketlilik, alıcılar için cazip fırsatlar sunuyor. Otomobil bayileri, yeni yıl öncesinde stoklarını hızla azaltmak amacıyla önemli indirimlere başvuruyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkan Yardımcısı Hasan Görkem'in aktardığı bilgilere göre, bu indirimler yüzde 25'e varan oranlara ulaşıyor.

6 Ay ve 6000 Km Şartlarına Devam!

Hükümet, piyasaları düşürme konusunda oldukça kararlı bir politika seyrediyor. Sıfır araçların satın alındıktan sonra 6 ay içerisinde ve 6 bin KM yapılmadan satılmasının önüne geçilmişit. Bu alınan kararın uzatılacağı ve piyasanın daha da rahatlayacağı belirtiliyor.

Özellikle pandemi sürecinde yaşanan arz talep dengesizliğinin yarattığı fiyat artışlarından sonra, sektördeki bu indirim dalgası dikkat çekiyor. Görkem, distribütörlerin kar marjlarından ödün vererek yapılan indirimlerin, piyasadaki rekabeti ve alıcıların ilgisini artırdığını vurguluyor. Ayrıca, 2024 model otomobillerin piyasaya sürülmesine az bir süre kala, bayilerin mevcut stoklarını bitirme çabası içinde oldukları gözlemleniyor. Görkem'e göre, stokların tükenmesinin ardından 2024 yılından itibaren otomobil fiyatlarının yeniden yükselmesi bekleniyor. Bu durum, otomobil almayı düşünenler için yıl sonu indirimlerinin önemini daha da artırıyor. Bu indirimlerin büyüklüğü bazı durumlarda 200-300 bin TL'yi bulurken, alıcılar için önemli tasarruf fırsatları sunuyor. Ancak Görkem, bu tür büyük indirimlerin sürekli bir durum olmadığını ve yıl sonu ile sınırlı bir fırsat olduğunu hatırlatıyor.

Tüm bu gelişmeler, otomobil piyasasında yıl sonu döneminin alıcılar için cazip bir alışveriş dönemi olduğunu gösteriyor. Bayiler, stoklarını eritmek ve yeni modeller için yer açmak amacıyla önemli indirimler sunuyor. Bu durum, hem bayiler hem de müşteriler için kazançlı bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Önümüzdeki yıl fiyatların yükseleceği beklentisi, alıcıları bu indirimleri değerlendirmeye teşvik ediyor.

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