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Sıfır faizli 300 bin TL ESKKK KREDİSİ MÜJDESİ! Halkbank'tan faizsiz kredi duyurusu yapıldı!

Halkbank, kadın girişimcilere yönelik Sıfır Faizli ESKKK Kredisi paketini duyurarak devlet bankalarının vatandaşların kara gün dostu olmaya devam ettiğini gösterdi.

Sıfır faizli 300 bin TL ESKKK KREDİSİ MÜJDESİ! Halkbank'tan faizsiz kredi duyurusu yapıldı!
Yayın Tarihi : 2023-07-31 19:29

Halkbank'tan faizsiz kredi duyurusu yapıldı! Sıfır faizli 300 bin TL ESKKK KREDİSİ MÜJDESİ-  Kadın girişimciler için sunulan bu kredi müjdesi, Halkbank tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu ve belirli şartları taşıyan kadın girişimcilerin faizsiz kredi fırsatından yararlanabileceği ifade edildi.

HALKBANK FAİZSİZ KREDİ NEDİR?

Halkbank, kadın girişimcileri desteklemek ve iş kurmalarını kolaylaştırmak amacıyla özel bir kredi paketi sunmaktadır. Bu kredi paketi, Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli ESKKK Kredisi olarak adlandırılmaktadır. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan ve belirli şartları sağlayan kadın girişimciler, bu kredi fırsatından yararlanabilmektedir.

Sıfır faizli 300 bin TL ESKKK KREDİSİ MÜJDESİ! Halkbank'tan faizsiz kredi duyurusu yapıldı!

KREDİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Halkbank'ın Kadın Girişimcilere Sıfır Faizli ESKKK Kredisi paketinde belirli kredi limitleri ve şartlar bulunmaktadır:

  1. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlayan 35 yaşını doldurmamış girişimciler, azami 300 bin TL kredi alabilirler.

  2. En az 1 yıllık ustalık belgesine sahip ve ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde işletme kuran girişimciler, azami 500 bin TL kredi talep edebilirler.

  3. Kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi olan girişimciler de azami 500 bin TL kredi alabilirler.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Halkbank'ın faizsiz kredi fırsatından yararlanmak isteyen kadın girişimcilerin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  1. Kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olmak.

  2. Ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda, son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgelemek.

  3. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ni tamamlamak.

  4. KOSGEB tarafından onaylanan projelerini Halkbank'a sunmak.

  5. Kredi başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını tamamlamamış olmak.

Yukarıdaki şartları sağlayan kadın girişimciler, Halkbank şubelerine başvuruda bulunarak faizsiz kredi fırsatından yararlanma imkanına sahip olacaklardır.

Halkbank'ın bu faizsiz kredi paketi, kadın girişimcilerin iş hayatına adım atmalarını veya işlerini geliştirmelerini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu sayede kadın girişimciler, finansal anlamda daha güçlü bir konuma gelerek ekonomiye katkı sağlayacaklardır. Eğer siz de kadın girişimciyseniz ve yukarıdaki şartları taşıyorsanız, Halkbank'a başvuruda bulunarak bu avantajlı kredi fırsatından hemen yararlanabilirsiniz. Unutmayın, kadın girişimcilere sunulan bu faizsiz kredi, işlerinizi büyütmenize ve hayallerinizi gerçekleştirmenize yardımcı olacaktır.

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