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Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor

Dacia, farklı modelleriyle çeşitli fiyat aralıklarında araç sunmaktadır. Araçların paket seçenekleri ve donanım düzeyi gibi faktörler, fiyatlar üzerinde değişkenlik yaratmaktadır.

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 30-08-2023 12:46

Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor! Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek- Dacia, farklı modelleriyle çeşitli fiyat aralıklarında araç sunmaktadır. Araçların paket seçenekleri ve donanım düzeyi gibi faktörler, fiyatlar üzerinde değişkenlik yaratmaktadır. Bu nedenle, potansiyel alıcılar araştırmalarına başlayarak, beğendikleri aracın fiyatını öğrenmek istemektedirler. Özellikle Sandero modellerinde uygulanan ÖTV indirimi de merak konusu olmuş ve internet üzerindeki Dacia satış merkezleri ile iletişime geçilerek fiyat bilgileri talep edilmeye başlanmıştır.

Kampanyadan Nasıl Yararlanılır?

Türkiye'de bu kampanyalardan yararlanmak için belirli şartların sağlanması gerekmektedir. Engelli bireyler veya özel durumu olan kişiler bu kampanyalardan yararlanma fırsatına sahiptir. Kampanyaya katılmak isteyenler, Dacia bayilerine başvurarak başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. Bu kampanya sayesinde araçlar indirimli olarak satın alınabilir. Ancak, enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde olduğumuz düşünüldüğünde, bu fırsatın hızlı bir şekilde değerlendirilmesi önerilmektedir.

Dacia Sandero Engelli Araç Fiyatları 2023 Listesi:

  • 2023 Dacia Sandero 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Comfort: 349.300 TL
  • 2023 Dacia Sandero 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Prestige: 367.400 TL

Dacia Stepway Engelli Araç Fiyatları:

Dacia Stepway modelleri, diğer Dacia modellerine göre daha uygun fiyatlarla sunulmaktadır ve genellikle tercih edilmektedir. Ayrıca, Stepway modelleri ÖTV muafiyeti ile tercih edilebilmektedir.

  • 2023 Dacia Stepway 1.0 Turbo 90 bg Comfort: 348.900 TL
  • 2023 Dacia Stepway 1.0 Turbo ECO-G 100 bg Comfort: 374.500 TL
  • 2023 Dacia Stepway 1.0 Turbo X-tronic 90 bg Prestige: 394.900 TL

Dacia'nın farklı modelleri ve kampanyaları, araç almak isteyenler için önemli bir tercih sebebi haline gelmiştir. Farklı fiyat seçenekleri ve avantajlar ile potansiyel alıcılar, ihtiyaçlarına en uygun aracı seçerek, bütçelerine en uygun koşullarda sahip olma fırsatını yakalayabilirler.

 

 

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