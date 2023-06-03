Sıfır araca Haziran ayı zammı geldi! Kia Picanto, Rio, Cerato, Ceed, Xceed fiyatları yok artık dedirtti!

Kia Picanto, Rio, Cerato, Ceed, Xceed fiyatları yok artık dedirtti! Sıfır araca Haziran ayı zammı geldi- Türkiye'de sıfır araçlara Haziran ayıyla birlikte zam geldi. Her ay enflasyon oranlarına göre yapılan düzenlemeler doğrultusunda sıfır otomobil fiyatları artış gösteriyor. Bu durumdan etkilenen markalardan biri de Kia oldu. Picanto, Rio, Cerato, Ceed ve Xceed gibi birçok Kia modeli, yeni fiyatlarıyla birlikte tüketicileri şaşırttı.

Kia'nın yayınladığı fiyat listelerine göz attığımızda, araç fiyatlarında önemli oranlarda artışlar olduğunu görüyoruz. Bu süreçte en düşük modeli olan Picanto'nun fiyatı geçtiğimiz aylarda 624 bin TL seviyesindeyken, yaklaşık 12 bin TL'ye yakın bir zamla karşılaştı.

Kia markasına ait birçok modele gelen zamların ardından, vatandaşlar güncel fiyat listelerini araştırmaya başladı. İşte zam sonrasında model model yeni araç fiyat listeleri...

Kia PICANTO Feel 1.0L 67 PS AMT: 636.000 TL

Kia PICANTO Live 1.0L 67 PS AMT: 464.100 TL

Kia PICANTO Cool 1.0L 67 PS AMT: 651.000 TL

Kia Picanto Feel 1.2L 84 PS AMT: 651.000 TL

Kia RIO 1.4L 100 PS Cool Otomatik: 745.000 TL

Kia RIO 1.4L 100 PS Elegance Konfor Otomatik: 847.000 TL

Kia STONIC 1.2L 84 PS Cool Manuel: 745.000 TL

Kia STONIC 1.4L 100 PS Cool Otomatik: 850.000 TL

Kia STONIC 1.4L 100 PS Business Otomatik: 890.000 TL

Kia STONIC 1.4L 100 PS Elegance Otomatik: 930.000 TL

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Elegance Otomatik: 975.000 TL

Yeni Cerato 1.6L 128 PS Prestige Otomatik: 1.075.000 TL

Kia Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT Cool Mild Hybrid Benzin: 950.000 TL

Kia Yeni Ceed HB 1.5L 160 PS DCT Cool Benzin: 975.000 TL

Kia Yeni Ceed HB 1.0L 120 PS DCT Elegance Mild Hybrid Benzin: 1.000.000 TL

Kia Yeni Ceed HB 1.5L 160 PS DCT Elegance Benzin: 1.025.000 TL

Kia Yeni Ceed HB 1.6L 136 PS DCT Cool Mild Hybrid Dizel: 1.030.000 TL

Bu fiyatlar, Kia'nın güncel araç modellerine ilişkin zam sonrası fiyatlarını yansıtmaktadır. Otomobil almayı düşünenlerin bu fiyatları göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları önemlidir. Fiyatlardaki değişimler, araç seçimlerini etkileyebileceği için tüketicilerin güncel fiyat listelerini takip etmeleri faydalı olacaktır.