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Sıfır araba almak isteyenler için son viraj! Opel Corsa ve Grandland muhteşem kampanya! 80.000 TL, 100.000 TL veriliyor!

Sıfır otomobil almak isteyen ve biriktirdikleri parayla araç sahibi olmayı hedefleyen kişileri son dönemde sürekli değişen otomobil fiyatları üzmüş durumda.

Sıfır araba almak isteyenler için son viraj! Opel Corsa ve Grandland muhteşem kampanya! 80.000 TL, 100.000 TL veriliyor!
Yayın Tarihi : 2023-06-23 12:07

Opel Corsa ve Grandland muhteşem kampanya! 80.000 TL, 100.000 TL veriliyor! Sıfır araba almak isteyenler için son viraj-  Sıfır otomobil almak isteyen ve biriktirdikleri parayla araç sahibi olmayı hedefleyen kişileri son dönemde sürekli değişen otomobil fiyatları üzmüş durumda. Ancak Opel, yeni kampanyalarıyla bu vatandaşlara umut vermeye devam ediyor. Opel, ülkemizde en çok tercih edilen otomobil markalarından biri olmasıyla bilinirken, sunduğu özel kampanyalar ve düşük faiz oranlı kredilerle de dikkat çekiyor.

Opel, birçok modeli için farklı fırsatlar sunabiliyor. Sıfır otomobil almak isteyen kişiler için kredi imkanları artırılırken, düşük faiz oranlarıyla cazip bir seçenek sunulmaya başlandı. Bu fırsatlar, 30 Haziran tarihine kadar geçerli olup, bazı modeller için geçerlidir.

Özellikle elektrikli Corsa modelleri için duyurulan kampanya büyük bir fırsat sunuyor. Yakıt masraflarınızın uzun bir süre boyunca bedavaya geleceği bu kampanya ile Corsa'ya olan ilgi artmış durumda. Kampanya kapsamında Corsa için sunulan avantajlar şunlardır:

  • 1.059.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
  • 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediye.
  • 100.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.

Opel Grandland modeli için ise 120 bin TL'ye kadar kredi fırsatı sunulmaktadır. Kampanya, 1 Haziran 2023 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Bu kampanyadan yararlanmak için ilk araç tescil tarihi 1 Ocak 2022 ve öncesi olan araç sahiplerinin başvuru yapması gerekmektedir. Kampanya kapsamında sunulan fırsatlar şu şekildedir:

  • 1.362.900 TL'den başlayan fiyatlarla.
  • 120.000 TL için 12 ay %1,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanı.
  • Takas etmek istediğiniz aracınızın Opel Yetkili Servisine teslimi ve sonrasında Opel Grandland model araç satın almanız halinde, satış bedeline 80.000 TL takas indirimi uygulanacaktır. Ayrıca 3 yılın üzerine ek olarak 2 yıl FlexCare uzatılmış garanti hediye edilmektedir.

Opel'in bu kampanyaları, otomobil almak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor.

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