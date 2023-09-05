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Sıfır araba almak isteyenler dumur oldu! En ucuz otomobiller Hyundai, Fiat ve Kia'nın bu modelleri oldu! 715.000 TL'den başlıyor

Türkiye ekonomisi son iki yılda birçok dalgalanma yaşadı ve bu dalgalanmalar otomobil piyasasını derinden etkiledi.

Sıfır araba almak isteyenler dumur oldu! En ucuz otomobiller Hyundai, Fiat ve Kia'nın bu modelleri oldu! 715.000 TL'den başlıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 09:06

Ekonomik kriz ve sıfır araç tedarik sorunları, otomobil fiyatlarını gökyüzüne çıkardı. Ancak umutsuzluğa kapılmadan önce, 2023 Ağustos itibarıyla Türkiye'deki en uygun fiyatlı sıfır otomobil modellerine bir göz atmak faydalı olabilir. Bu zorlu dönemde, otomobil almayı düşünenler için maliyetler önemli bir endişe kaynağı haline geldi. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve tedarik zincirindeki aksaklıklar, otomotiv endüstrisini büyük bir sınavla karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle sıfır otomobillerin fiyatları yükseliyor ve tüketicilerin bütçelerini zorluyor. Ancak uygun fiyatlı bir sıfır otomobil bulmak, bütçenizi kontrol altında tutmanın anahtarı olabilir.

Türkiye'nin Otomobil Seçenekleri

Türkiye otomobil pazarında 800 bin TL'nin altında satılan sadece 5 otomobil modeli kalmış durumda. İşte bu modeller ve başlangıç fiyatları:

Hyundai i10 1.0 MPI Jump - 715.000 TL

Hyundai i10, 998 cc motor hacmi, 67 beygir gücü, ve 96 Nm tork sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 14.8 saniyede tamamlarken, ortalama yakıt tüketimi 5.2 litre/100 km.

Fiat Egea Sedan 1.4 Fire Easy - 729.900 TL

Fiat Egea Sedan, 1368 cc motor hacmi, 95 beygir gücü, ve 127 Nm tork ile dikkat çekiyor. 0-100 km/s hızlanmasını 11.8 saniyede gerçekleştirirken, ortalama yakıt tüketimi 6.5 litre/100 km.

Fiat Egea Hatchback 1.4 Fire Street - 779.900 TL

Fiat Egea Hatchback, 1368 cc motor hacmi, 95 beygir gücü, ve 127 Nm tork ile geliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 12.4 saniyede tamamlarken, ortalama yakıt tüketimi 6.5 litre/100 km.

Kia Picanto 1.0 Feel - 790.000 TL

Kia Picanto, 998 cc motor hacmi, 67 beygir gücü, ve 96 Nm tork ile performans sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 17.2 saniyede gerçekleştirirken, ortalama yakıt tüketimi 5.5 litre/100 km.

Fiat Panda City 1.0 - 792.900 TL

Fiat Panda City, 999 cc motor hacmi, 70 beygir gücü, ve 92 Nm tork ile donatılmış. 0-100 km/s hızlanmasını 13.9 saniyede tamamlarken, ortalama yakıt tüketimi oldukça düşük, yani 4.0 litre/100 km.

Bu otomobiller, ekonomik krizin gölgesindeki otomotiv piyasasında dikkate alınması gereken seçenekler olarak ön plana çıkıyorlar. Ancak, otomobil alıcıları, ihtiyaçlarına ve bütçelerine en uygun otomobili seçmeden önce bu modelleri detaylı bir şekilde incelemelidir.

Türkiye'deki otomobil piyasası belirsizliklerle dolu olsa da, uygun fiyatlı ve performanslı seçenekler sunarak tüketicilere umut ışığı olmayı sürdürüyor. Bu sınırlı seçenekler, bütçelerini koruma ve ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir rol oynar. 

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