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Sıfır araba alacaklara son kampanya! Renault Taliant 498.900 TL, Fiat Egea Easy 415.900 TL!

ÖTV, sıfır kilometre araçların fiyatlarını önemli ölçüde artıran bir vergidir. Özellikle lüks araçlar için bu vergi oldukça yüksektir. Ancak ÖTV muafiyeti, belirli engel oranına sahip olan vatandaşlara verilen bir avantajdır. Engelli vatandaşlar, bu muafiyet sayesinde ÖTV'yi ödemeden araç sahibi olabilirler.

Sıfır araba alacaklara son kampanya! Renault Taliant 498.900 TL, Fiat Egea Easy 415.900 TL!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 23-10-2023 08:14

Türkiye'de sıfır kilometre otomobil almak, yüksek fiyatları nedeniyle birçok kişi için zorlu bir görev haline gelmiştir. Ancak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile bazı kişiler için daha erişilebilir hale gelmektedir. ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre bir araba nasıl alınır? Kimler bu avantajdan yararlanabilir? İşte bu konuda merak edilenler.

Kimler ÖTV Muafiyeti Avantajından Yararlanabilir?

ÖTV muafiyeti hakkı yalnızca yüzde 90 ve üzerinde engeli olan vatandaşlar için geçerlidir. Bu engel oranı, bir sağlık raporu ile tespit edilir. Özürlülük durumunu kanıtlayan bir rapor ile ÖTV muafiyeti başvurusu yapılabilir.

ÖTV Muafiyeti ile Hangi Araçlar Alınabilir?

ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlar, belirli bir fiyat sınırına tabidir. Şu anda ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçların fiyatı 1.004.000 TL'yi aşmamalıdır. Bu sınıra giren araçlar, ÖTV ödenmeden satın alınabilir.

ÖTV Muafiyeti Süreci

ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre bir araba almak isteyen kişiler, özürlülük durumlarını kanıtlayan bir sağlık raporu ile ilgili devlet kurumuna başvurmalıdır. Başvurunun ardından rapor onaylandığında, ÖTV muafiyeti ile belirli bir fiyat sınırlamasına sahip olan araçlar alınabilir. Ancak unutulmaması gereken bir husus, bu hakka sahip olan kişilerin bu aracı 5 yıl boyunca satamayacaklarıdır. Eğer araç satılırsa, muafiyet hakkı kaybedilir ve ÖTV ödenmelidir.

ÖTV Muafiyeti ile Alınabilen Araçlar

Şu anda ÖTV muafiyeti ile alınabilen bazı araçlar ve fiyatları şunlardır:

  • Renault Taliant Joy 1.0 Turbo Tce X-Tronic 90 bg: 498.900 TL
  • Renault Clio equilibre 1.0 Tce X-Tronic 90 bg: 500.500 TL
  • Renault Megane Sedan Joy 1.3 Tce 140 bg: 561.500 TL
  • Fiat Egea Easy 1.4 Fire 95 HP: 415.900 TL
  • Fiat Egea HB Street 1.4 Fire 95 HP: 443.700 TL
  • Fiat Egea Cross Street 1.4 Fire 95 HP: 456.500 TL
  • Fiat Panda City 1.0 Hybrid 70 HP: 438.700 TL
  • Fiat 500 HB Dolcevita 1.0 Hybrid 70 HP: 531.500 TL

ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre araba almak, maddi olarak büyük bir avantaj sağlayabilir. Ancak bu avantajdan yararlanmak için belirli kriterlere ve prosedürlere uyulması gerekmektedir.

ÖTV muafiyeti ile sıfır kilometre araba almanın incelikleri ve avantajları hakkında bilgi sahibi oldunuz. Eğer özürlülük durumunuzu kanıtlayan bir sağlık raporunuza sahipseniz, bu muafiyet hakkından yararlanarak daha uygun fiyatlarla sıfır kilometre bir araba sahibi olabilirsiniz. Bu fırsattan yararlanmak için başvuru sürecini takip etmeli ve uygun fiyat sınırlamasına sahip araçları incelemelisiniz.

1. ÖTV muafiyeti hakkından nasıl yararlanabilirim?

ÖTV muafiyeti hakkından yararlanmak için yüzde 90 ve üzeri engel oranına sahip olduğunuzu kanıtlayan bir sağlık raporu ile ilgili devlet kurumuna başvurmalısınız. Başvurunuz onaylandığında, belirli fiyat sınırlamasına sahip araçları ÖTV ödemeden alabilirsiniz.

2. ÖTV muafiyeti ile hangi araçlar alınabilir?

ÖTV muafiyeti ile alınabilen araçlar, şu anda 1.004.000 TL'yi aşmamalıdır. Bu fiyat sınırlamasına sahip olan araçlar ÖTV ödenmeden satın alınabilir.

3. ÖTV muafiyeti hakkımı ne kadar süreyle kullanabilirim?

ÖTV muafiyeti ile alınan araçlar 5 yıl boyunca satılamaz. Eğer araç satılırsa, muafiyet hakkı kaybedilir ve ÖTV ödenmelidir.

4. ÖTV muafiyeti ile alınan araçları satabilir miyim?

Hayır, ÖTV muafiyeti ile alınan araçları 5 yıl boyunca satamazsınız. Bu süre zarfında satılmak istenirse, ÖTV ödenmelidir.

5. ÖTV muafiyeti hakkı ne zaman güncellenir?

ÖTV muafiyeti hakkının güncellenme tarihi, resmi kaynaklardan öğrenilebilir. Bu tarihler genellikle yıllık olarak revize edilir.

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